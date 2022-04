AMLO califica como “abogados patronales” a ministros de la Corte y asegura que no van al fondo en la ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en la discusión de la reforma eléctrica se demostrará si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son abogados que “defienden el interés público o los intereses patronales”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que la mayoría de los ministros actúan como “abogados patronales“, por representar a las empresas privadas.

“Es lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, la mayoría, son como abogados patronales, para decirlo con claridad no representan al pueblo, representan a las empresas, así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal, esa es su concepción, su mentalidad”, declaró.

López Obrador criticó el debate en la Corte sobre la ley eléctrica, ya que dijo, los ministros hacen “pura fundamentación legal” y no van al fondo del asunto.

“Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe darse trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad que el trato que reciben las empresas particulares, porque la reforma que hicieron, que llevaron a cabo, actuaron de manera corrupta en todo sentido, porque esa reforma constitucional, ese ordenamiento que es vigente, consideró entre otras cosas que las hidroeléctricas no producen, no generan energía limpia y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y todas las hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir la energía que producen”, dijo.

El presidente sostuvo que los ministros deben tomar en cuenta que hubo actos de corrupción.

“¿Y qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del exdirector de Pemex (Emilio Lozoya)? Que este señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para aprobar la reforma energética, ¿Eso no va contar a la hora de decidir, puede más el poder de las empresas?, cuestionó.

“Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.

De acuerdo con el mandatario, no se puede disfrazar de legalidad un acto de corrupción, por más que se quiera justificar.

Nuevamente criticó la decisión de la Corte de anular la prohibición de 10 años para que funcionarios no puedan trabajar en la Iniciativa Privada tras dejar su cargo.

“Claro que hay tráfico de influencia, eso es corrupción, por eso era esa limitación legal que echaron abajo los ministros, pero yo voy a seguir. Voy a analizar cómo hacerle para insistir que eso no puede permitirse, es un contubernio”, sostuvo.

Acusa a EU de hacer “lobbying” contra reforma eléctrica

El presidente también acusó al gobierno de Estados Unidos y a empresas de hacer “lobbying” en el Poder Judicial y Legislativo contra su iniciativa de reforma eléctrica.

“Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo, ¿cómo le llaman?, lobbying en la Cámara de Diputados, de Senadores y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros”, dijo.

“Básicamente el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola del tratado, cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”.