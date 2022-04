AMLO rechaza haber destapado a Adán Augusto para 2024; apoyaré al mejor en la encuesta, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya destapado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como candidato presidencial para el 2024; afirmó que eso lo decidirá la gente y que él apoyará a quien salga mejor en la encuesta.

Advirtió que ya no hay “tapados”, “tapadas” ni dedazos y que, ahora, todos pueden ser votados, aunque reiteró el buen trabajo del titular de Segob.

“Ya no queremos que haya tapados y tapadas, todos destapados, todos tenemos derecho a votar y ser votados, entonces el que quiera participar que lo haga. Mi consejo, no solo para un partido, para todos, es que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con las encuestas.

“En el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntar a los legisladores, pero no sobre la presidencia, les pregunto, porque sabía que iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario y contestaron que sí y la verdad, sí. Lo otro no me corresponde a mí, es asunto del pueblo, no es conmigo, es con la gente”, comentó.

En conferencia de prensa, enlistó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard como posibles aspirantes a la candidatura presidencial del “flanco progresista”; sin embargo, afirmó que en donde no ve que haya candidatos es en el bloque conservador.

López Obrador se deslindó de las ovaciones que los legisladores hicieron ayer a Adán Augusto López, insinuando una candidatura presidencial. Aseguró que únicamente reconoció el trabajo del secretario, como podría hacer con Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard.

Reiteró que la encuesta para definir al aspirante presidencial de Morena es un método confiable y no falla, cuando es profesional y no “están cuchareadas”.

“¿Quién va a decidir? La gente, el que la gente quiera. ¿Y yo a quién voy yo a apoyar? Al que salga mejor en la encuesta, la encuesta formal”, dijo.

Ayer, durante la reunión con legisladores de Morena, PT y del Verde en Palacio Nacional, el presidente hizo una encuesta, en donde se voto a mano alzada, para evaluar la labor del titular de Gobernación, ganando que el que sí es un buen secretario.

Tras la votación, los diputados aplaudieron de pie al secretario y corearon el “¡presidente, presidente!”.