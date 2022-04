AMLO llama a empresas que usan autoabasto energético a dialogar para evitar demandas penales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas que usan el autoabasto energético a sentarse a dialogar, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley Eléctrica, y con ello evitar demandas penales.

Pidió a las empresas, alrededor de 20 principalmente extranjeras, a revisar con sus abogados lo aprobado para que entiendan que el mecanismo de autoabasto ya es ilegal.

En conferencia de prensa, señaló que él debe de aplicar la ley, de lo contrario se convierte en “complice”.

“Aun cuando ya es ilegal, hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos para ver cómo vamos a resolver el problema. Yo tengo que aplicar la ley, sino me convierto en cómplice, ya hay un marco legal. No es que yo presente las denuncias penales a estas empresas, que son, no muchas, las más importantes deben de ser 10 o 20, que dan el servicio a 70 mil, son 20, la mayoría extranjeras.

“Ojalá comiencen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Corte y entiendan que es ilegal, que es fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. No puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy hacer, pero también no quiero que primero sean las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo”, dijo.

"Ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon", aconsejó @lopezobrador_ a empresas extranjeras que venden energía en México. pic.twitter.com/erlfpkKjg6 — Animal Político (@Pajaropolitico) April 20, 2022

El autoabasto se estableció en la ley desde 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La idea era dar a grandes empresas o grupos industriales la posibilidad de tener energía a un mejor costo de la que ofrecía CFE, a fin de ser competitivas a nivel internacional, de cara al TLC, en áreas como la manufactura.

Lee: La reforma eléctrica no alcanza mayoría calificada en la Cámara de Diputados

Esta mañana, el presidente López Obrador señaló que está terminando de analizar qué empresas están en la ilegalidad completa y violan la Constitución, y se buscará con ellas tener un proceso de transición donde no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y se den opciones a quienes actuaron al margen de la ley.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se mantiene vigente dado que en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se alcanzaron los votos necesarios para determinar si sus puntos principales son inconstitucionales.

En este sentido, seguirán las normas aprobadas en el Congreso que pretenden dar prioridad a la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a la de empresas privadas, por lo que en los amparos decidirán los tribunales.

Agradece aprobación de la Ley Minera

El presidente López Obrador agradeció a los diputados y senadores que aprobaron la Ley Minera para que el litio sea propiedad de la nación.

"Quiero mandar mi agradecimiento a legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación", expresó @lopezobrador_. pic.twitter.com/jivS3Vz4qF — Animal Político (@Pajaropolitico) April 20, 2022

Lee: Sociedades de autoabasto: alternativa para generar energías limpias

La Cámara de Senadores avaló la tarde de este martes, en lo general y particular, con 76 votos a favor, 45 votos en contra y cero abstenciones, la Ley Minera, la cual establece que el Estado será el responsable de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.