A petición de Morena, la Cámara pide a Margarita Zavala excusarse del debate eléctrico; ella niega conflicto de interés

Tras más de dos horas de suspenso, se reanudó la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, con la participación de la diputada panista Margarita Zavala y de la perredista Edna Díaz.

Según la determinación de los órganos de gobierno de San Lázaro, al no existir un procedimiento para atender una petición de Morena, que solicitó que Zavala y Díaz se excusaran del debate, la Mesa Directiva fue la que las exhortó a excusarse y dejó en ellas la decisión final. En respuesta, ambas decidieron permanecer en el pleno y ejercer su derecho al voto.

“Diputadas Edna Gisel Díaz Acevedo y Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, se les exhorta a que se excusen por los elementos que se han presentado, si así lo consideran y que quede esta determinación en ustedes”, expuso Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara.

Zavala dijo que no se excusaría debido a que esa petición es una falta de respeto y, a su juicio, los diputados de Morena solo han utilizado calumnias para no enfrentar un debate.

“Han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar, y han utilizado dos calumnias para retrasar los debates. Y es además una clara violencia de género, clarísima, y una violencia y falta de respeto a los electores que me pusieron aquí, a los cuales yo rindo cuentas, y que nada ni nadie me impide cumplir con mis obligaciones en la libertad y en la independencia que todos debemos tener aquí. Por eso no me excuso, por la defensa del derecho, por la defensa de la Constitución y de México”, aseguró.

Díaz también se negó a excusarse y decidió permanecer en el pleno.

Horas antes, Sergio Gutiérrez había decretado un receso para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) analizara el tema y decidiera si Zavala y Díaz podrían sumarse a la discusión tras haber sido acusadas de un posible conflicto de interés.

¿Qué pasó?

La discusión de la reforma eléctrica, planeada para este 17 de abril, se retrasó debido a que Morena solicitó que Zavala no participara en la discusión y tampoco emitiera su voto, por supuesto conflicto de interés.

La diputada Andrea Chávez dijo que Zavala recibió millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola, Avangrid, por lo que esto le imposibilitaba para participar en la discusión.

El presidente de la Mesa Directiva dijo que su petición iría al área jurídica, pero adelantó que esta ya había determinado que no había conflicto de Zavala. Ante esto, Chávez insistió en su solicitud, respaldada por Lilia Aguilar, del PT, quien de paso criticó a la legisladora Edna Díaz, a quien esta semana se acusó de recibir en el pleno a un cabildero del sector energético.

Ante la situación, Zavala dio a conocer el dictamen de la Consejería Jurídica, donde se da a conocer que no existe conflicto de interés.

En cumplimiento de la ley, puse en conocimiento de la Cámara las circunstancias bajo las cuales Morena alegaba cobardemente un conflicto de interés. La resolución de la Dirección Jurídica de la Cámara, en manos de Morena, concluyó lo evidente: que no hay tal conflicto de interés. pic.twitter.com/Q5N4FWmUJ8 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 17, 2022

En la carta que Zavala envió a la Consejería Jurídica, afirma que las actividades de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, no la imposibilitan de participar en la discusión de la reforma.

El diputado del PAN José Elías Lixa describió la petición de Morena como un acto misógino y como una treta para no entrar al debate energético.