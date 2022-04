Se canceló diálogo con artistas contra el Tren Maya para que 'no nos usen': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se canceló la reunión con los artistas y ambientalistas que participan en la campaña #SélvameDelTren que están en contra de la construcción del Tren Maya para impedir que los “conservadores corruptos quisieran utilizarnos”.

Afirmó que serán atendido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); les pidió a los artistas que dialoguen con los campesinos de las comunidades de la zona.

En conferencia de prensa, dijo que fueron los artistas quienes rechazaron el diálogo y que querían que se recibiera a ambientalistas “reales o supuesto”, de lo que tienen ciertas dudas sobre su actuación.

“Resultó que los que salieron en la televisión, en los medios rechazaron el diálogo, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros, y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación, entonces lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría de Medio Ambiente”, dijo.

Sobre el diálogo que canceló con activistas, ambientalistas y artistas que se oponen al #TrenMaya, @lopezobrador_ dice que "Eugenio Derbez y otros" lo rechazaron. "Para que no nos usen" es mejor que los atienda Bienestar y Fonatur, señala el presidente. pic.twitter.com/10mzGNdugF — Animal Político (@Pajaropolitico) April 25, 2022

Lee: AMLO recibirá el lunes en Palacio Nacional a ambientalistas y artistas que están en contra del Tren Maya

Este domingo se dio a conocer que el presidente López Obrador canceló la reunión en Palacio Nacional que tenía prevista con ambientalista y artistas que se oponen a la construcción del Tren Maya.

“Acerca del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y artistas de #SélvameDelTren para dialogar sobre el Tren Maya, varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón, se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión”, se lee en el comunicado de prensa.

El colectivo #SélvameDelTren, integrado por ambientalistas, activistas, artistas, buzos, académicos y expertos en la zona, manifestó su desilusión por la cancelación del encuentro con el presidente y afirmaron que esto corrobora sus denuncias respecto a que el proyecto no cuenta con los estudios de impacto de ambiente que se necesitan.

Respecto al tema de Derbez, el colectivo expresó que respetan los puntos de vista del actor, pero que asistir a Palacio Nacional era una gran oportunidad para iniciar el diálogo.

Esta mañana, López Obrador reiteró que el Tren Maya no afecta ningún cenote, ni ríos subterráneos y que los amparos interpuestos por la obra no son de los ejidatarios de las comunidades.

Criticó que artistas, como Derbez, acudieron a la inauguración de un hotel de Xcaret que sí desvió ríos.