'Son chicanadas': AMLO a gobernador de Texas por inspecciones de vehículos

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las medidas aplicadas por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien endureció las inspecciones de vehículos en los puentes internacionales entre México y Estados Unidos por la afluencia de migrantes; afirmó que son “chicanadas”.

En conferencia de prensa, señaló que, aunque el propósito es crear conflictos, no se va a caer en ninguna provocación.

Mencionó que las medidas pueden ser legales, pero que son contrarias al libre comercio y que perjudican, más que ayudar.

“Son como ‘chicanadas’ por parte del gobierno de Texas, legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder… ¿Por qué lo hacen? Yo creo que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del partido Republicado y piensan que con eso va a ganarse simpatía, aunque perjudican.

“El propósito también es crear conflictos, que se le haga el ‘caldo gordo’, no vamos a caer en ninguna provocación de nada, y que bueno que ya se resolvió y ojalá que ya no actúen así, no les ayuda”, dijo.

Dice @lopezobrador_ que "son chicanadas" de parte del gobierno de Texas las inspecciones vehiculares en la frontera. Aunque dijo que es algo legal, el presidente lo calificó como un proceder "muy vil". pic.twitter.com/gFUQ4NTAgw — Animal Político (@Pajaropolitico) April 18, 2022

La semana pasada, el gobernador Abbott dio instrucciones para que los camiones y autobuses que buscan cruzar de México a Estados Unidos tengan una inspección adicional, lo que hizo más lento el tránsito en los puentes fronterizos y generó molestia.

El funcionario tomó esta decisión en represalia por las políticas migratorias del presidente Joe Biden, demócrata, a las que él se opone.

Lee: Hombres incendian 4 vehículos en puente fronterizo entre Tamaulipas y Texas

Mientras los conductores de tráileres esperaban la solución al conflicto, personas prendieron fuego a por lo menos cuatro unidades que se encontraban en la fila de la carretera al puente internacional Reynosa-Pharr.

El presidente López Obrador aseguró que estas medidas van a seguir pasando por la cercanía de las elecciones en EU; dijo que están metidos en la “politiquería” y violando el derecho internacional porque los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero.

El jueves, el Senado de México, a través de su Junta de Coordinación Política (Jucopo), reclamó por las medidas que el gobernador de Texas, Greg Abbott.

En una carta enviada a Abbott —así como a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris—, la Jucopo del Senado advierte que estas acciones son negativas para el comercio bilateral y no solucionan los problemas migratorios que encaran ambos países.

Rechazamos las medidas de control fronterizo que se realizan en Texas, consistentes en la detención e inspección adicional de tractocamiones y autobuses que cruzan desde México hacia los Estados Unidos. Enviamos una misiva al gobernador de Texas, @GovAbbott, y al Senado de EUA. pic.twitter.com/gVSFPUBjam — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 14, 2022





