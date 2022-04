Salud confirma más de 32 mil nuevos casos de COVID en un día; van 323,508 fallecimientos

En el último día, México sumó 32 mil 216 casos de COVID, para un total de 5 millones 715 mil 504 contagios acumulados desde el inicio de la pandemia.

Este jueves, la Secretaría de Salud confirmó 105 fallecimientos más por la enfermedad. Hasta ahora se han registrado 323 mil 508 defunciones, y 14 mil 110 más son consideradas como sospechosas.

De acuerdo con el reporte técnico de Salud, entre las semanas 10 y 12 del año el número de contagios bajó 17%. Se estima que hay 7 mil 933 casos activos en todo el país.

Las entidades con más casos activos por cada 100 mil habitantes son Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima y Nayarit.

A nivel nacional, la ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes con COVID se ubica en 6%, y de camas con ventilador es del 3%.

Salud aplicó este miércoles 130 mil 456 vacunas contra el coronavirus. Se reporta que hasta ahora se han suministrado 193 millones 578 mil 4 dosis.

85 millones 650 mil 502 personas han recibido por lo menos una vacuna: 79 millones 854 mil 991 cuentan con esquema completo (93%), mientras 5 millones 795 mil 511 cuentan únicamente con la primera dosis (7%).

La cobertura de vacunación de personas de 18 años y más es del 90%, mientras que de jóvenes de entre 14 y 17 años es del 54%, según datos de Salud.

