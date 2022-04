"Denuncias contra Cuauhtémoc Blanco son pura politiquería, yo lo apoyo": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las denuncias en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, son “pura politiquería” y que él lo sigue apoyando y sigue siendo una persona de toda su confianza.

Luego de que ayer la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó formalmente el desafuero del gobernador para enfrentar cargos por presuntos hechos de corrupción, el mandatario señaló que “la traen contra Cuauhtémoc Blanco”.

“Lo que hay detrás es para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería. Es que, en Morelos había una asociación delictuosa, se alimentaban y nutria mutuamente el poder político y la delincuencia, entonces la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo”, dijo.

Aseguró que el gobernador tiene gente que le heredaron y lo dejaron atado de manos en el Congreso y la Fiscalía.

“Una de las cosas que hicieron en el periodo neoliberal era que daban cargos por 10 o 15 años y no se puede mover a un Fiscal estatal. No solo eso, como burla, también 10 o 15 años para los fiscales anticorrupción, puestos por los gobernadores, hay fiscales, ya lo he dicho aquí que llevan 10 años o más y si vemos los resultados pues ya no deberían de estar”, respondió.

El mandatario refrendó su apoyo al exfutbolista y al pueblo de Morelos, que calificó como ejemplar.

"La traen en contra de Cuauhtémoc Blanco y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo", dijo AMLO. Esto, al ser cuestionado sobre las acusaciones que enfrenta el gobernador de Morelos. pic.twitter.com/BaQqW4M5zN — Animal Político (@Pajaropolitico) April 20, 2022

El vicefiscal Anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquiza, quien acudió a solicitar un juicio de procedencia al Congreso de Morelos, detalló los cargos que se le buscan imputar al mandatario estatal.

“Una de ellas es por ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; la segunda de ellas relacionada con fraude procesal y también falsificación en modalidad respectiva y una más por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad”, dijo el vicefiscal a medios de comunicación.

En enero pasado, la Fiscalía General de Morelos inició una carpeta de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la fotografía donde aparece con tres presuntos líderes de grupos delictivos.

La indagación se realiza a petición de 11 diputados locales de oposición, conocidos como el grupo G-11, quienes también hicieron la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), informó en su momento el fiscal de la entidad, Uriel Carmona.