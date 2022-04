“Es una aberración”: AMLO a la Corte por revés a prohibir que exfuncionarios trabajen en iniciativa privada

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una aberración” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la medida que prohibía a los servidores públicos, durante 10 años, incorporarse al sector privado tras dejar el cargo.

La medida impulsada por el mandatario afectaba a secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y jefes de unidad.

“Es una aberración, cómo es posible que se regrese a lo de antes, ¿y qué era lo de antes? La vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles; y Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España y le ofrece a Calderón trabajar como consejero de la empresa”.

“Entonces cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció que un alto funcionario, una vez que dejó su empleo, no se podía ir a a trabajar a una empresa vinculada a su labor anterior (…) Una inmoral promiscuidad política-administrativa, no estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, ya nos ofendieron por decir lo menos, con esas prácticas, entonces vamos a continuar”, dijo.

"¿Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana?": @lopezobrador_ criticó que la SCJN invalidó el candado de 10 años para que exfuncionarios trabajen en iniciativa privada, y dijo que no se quedará callado ante dichas "aberraciones". pic.twitter.com/lTBMwldDZQ — Animal Político (@Pajaropolitico) April 5, 2022

Ayer, el Pleno de la Suprema Corte consideró que se trata de una medida desproporcionada y que afecta el derecho al trabajo.

Por unanimidad, los ministros votaron por invalidar varios apartados de la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre ellas el del artículo 24 que establece que los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo, “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.”