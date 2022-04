Promoción indebida y acarreo, las irregularidades más denunciadas en la consulta de revocación de mandato

Actos de promoción indebida, labores de acarreo y el transporte de ciudadanos a las casillas están entre las irregularidades denunciadas en la jornada de revocación de mandato que se realiza este domingo.

Desde temprano, pasadas las 7:00 horas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió un mensaje desde su cuenta oficial en Twitter en el que llamó a votar en el ejercicio revocatorio. Esto es contrario a la ley, dado que las autoridades de todos los niveles de gobierno deben actuar con imparcialidad en los procesos electorales.

La situación llevó a que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) realizara una sesión urgente, en la que revisó el caso y ordenó a la SHCP que baje ese tuit. Además, llamó a otras instituciones y funcionarios a que se abstengan de promover la revocación, aunque esa conducta ha sido una constante a lo largo de la jornada, impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los servidores públicos que han difundido la consulta en sus redes sociales están los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Campeche, Layda Sansores; de Zacatecas, David Monreal, y de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum —todos ellos del partido Morena—, así como secretarios del gabinete federal, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, y alcaldes capitalinos de militancia morenista.

El ‘aventón’ de Mario Delgado

El dirigente de Morena, Mario Delgado, hizo público que ha transportado a ciudadanos a las casillas para que participen en la consulta.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó al respecto que el traslado de electores para influir en el sentido de su voto es un delito grave.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 7, establece que a quien “organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto” se le castiga con entre 50 y 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años.

Además, los delitos electorales son considerados graves y ameritan prisión preventiva oficiosa, tras una reforma impulsada por la actual administración.

“La ley es muy clara: el transporte colectivamente a electores para llevarlos a votar con el propósito de incidir en el sentido de su voto es un delito, y es un delito grave; entonces, yo espero que ningún funcionario ni ninguna persona esté incurriendo en esos delitos. Estaremos atentos si llega alguna denuncia en ese sentido”, afirmó Córdova en conferencia de prensa.

“Esa ley (de Delitos Electorales) está vigente hasta donde yo me acuerdo, y quien viole la ley, en un Estado de derecho, hay que aplicársela, aunque haya quien crea que esos son cuentos. En un Estado de derecho, la ley será la ley, punto; puede no gustarnos la ley, por eso se puede cambiar, y habrá (momentos) para cambiar la ley, pero hoy esa es la ley, nos guste o no, y el INE la aplica, y estoy seguro que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales lo hará también”.

El representante del PRD, Ángel Ávila, anunció que presentará ante el INE una queja contra Delgado por lo que calificó de “acarreo”; también dijo que presentará una denuncia ante la fiscalía electoral.

“Quisiéramos dar parte a este Consejo General y que se vaya de oficio a la Fiscalía de Delitos Electorales el acarreo que realizó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en la alcaldía Iztacalco, donde, a través de distintos videos y de su cuenta de Facebook, se ve al dirigente nacional invitando a votar (…) diciendo: ‘Yo te puedo llevar a votar’. Él maneja la camioneta, lleva a una serie de ciudadanas directo a la casilla y hacen el ejercicio de votar en esta revocación de mandato”, dijo Ávila durante la sesión del INE.

En el Estado de México, en el municipio de Texcoco, se detectaron camionetas que ofrecían transporte gratis a las casillas.

La oposición acusa acarreo

Aunque consejeros del INE han dicho a lo largo del día que el instituto no ha recibido denuncias de acarreo de votantes, partidos de oposición acusan que esto sí está ocurriendo en diversos estados.

Durante la sesión del Consejo General del INE de este domingo, el representante del PRD, Ángel Ávila, en varias ocasiones ha dicho que Morena y funcionarios están acarreando a la ciudadanía e, incluso, aseguró que su partido presentará una solicitud para que se anule todo el proceso revocatorio, bajo el argumento de que lo ha viciado la intervención del gobierno de López Obrador.

#PRD solicitará la nulidad del proceso de #RevocaciónDeMandato por las múltiples y reiteradas violaciones a la Constitución y las Leyes Electorales por parte del Presidente de la República, diversos funcionarios así como a integrantes de la Guardia Nacional: @AngelAvilaPRD pic.twitter.com/E7BrX7kSjo — PRD (@PRDMexico) April 10, 2022

En Sinaloa, la dirigencia del PAN en el municipio de Navolato acusó que funcionarios locales acarrean votantes, en tanto que en Mazatlán se detectó que personas buscan “canalizar” a votar a adultos mayores que salen de sus domicilios.

En el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, personas que se identificaron como “movilizadores del voto” se ubicaron cerca de casillas en la colonia Modelo para llamar a los transeúntes a participar. Aseguraron no actuar por un sueldo, sino de forma voluntaria.

Denuncias ante la fiscalía electoral

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), parte de la Fiscalía General de la República (FGR), reportó por la tarde que hasta ahora atiende 14 denuncias relacionadas con la revocación.

Sin embargo, aclaró que solamente dos corresponden a la jornada de este domingo, pues las otras 12 son de días previos. De las dos de hoy, una es por una persona que no estaba en la lista nominal de electores y la otra es por propaganda gubernamental.

En Pachuca, Hidalgo, la representación local del INE informó que se registraron incidentes. Por ejemplo, personas que pudieron votar sin llevar credencial o estar en lista nominal, o bien, que acudieron a las filas de votación con boletas marcadas para intentar influir en la ciudadanía.

Con información de Samedi Aguirre, Zedryk Raziel, Manu Ureste, ‘Criterio’ de Hidalgo y ‘Noroeste’ de Sinaloa.