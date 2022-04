Partido Verde expulsa a diputada que votó contra la reforma eléctrica

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expulsó de sus filas a la diputada Alexis Gamiño, legisladora que votó en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un tuit, la diputada dio a conocer la decisión del partido y sostuvo que nunca votará por lealtad a un partido o a una persona.

“En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido ‘Verde Ecologista’. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”, publicó.

Previo a la votación en la Cámara de Diputados, donde la reforma eléctrica no alcanzó la mayoría calificada, Alexis Garmiño no solo cuestionó la iniciativa del presidente, también criticó los megaproyectos del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, por sus impactos ambientales.

Este 18 de abril, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció una campaña para exhibir a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente.

Señaló que la campaña contempla que los diputados morenistas acudan a los seis estados en donde habrá elecciones a informar sobre los legisladores que rechazaron la reforma para que la población lo tome en cuenta al momento de votar, el próximo 5 de junio.