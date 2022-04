PRI anuncia que votará en contra de la reforma eléctrica de AMLO

El PRI anunció que votará, en la Cámara de Diputados, en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del Partido, Alejandro Moreno, anunció que en conjunto con el PAN y el PRD presentaran una contrarreforma, la cual, dijo, “beneficiará a los sectores más vulnerables”.

“Los legisladores del PRI en conjunto, razonado y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que ha enviado el poder Ejecutivo federal. Nosotros no somos iguales ni queremos serlo”, dijo.

Al fijar un posicionamiento, advirtió que el Legislativo es un poder y no un empleado del poder.

Moreno rechazó que los legisladores priistas van a ser comprados para votar sobre la iniciativa; advirtió que ellos no violan la Constitución.

“Durante meses han esparcido que los legisladores federales de PRI somos susceptibles de ser amenazados, comprados o de traicionar nuestras convicciones, rechazamos tajantemente y categóricamente semejantes afirmaciones.

“Ni como partido, ni como parte del Legislativo ni como Coalición cuenten con nosotros nunca para violar la Constitución… Nuestro voto es por deber y convicción en unidad, como fracción parlamentaria votaremos categóricamente en contra de esta iniciativa”, dijo.

El voto del PRI sobre la reforma eléctrica ha generado dudas en la coalición de oposición con PAN y PRD. El mismo presidente de la República ha pedido a los legisladores priistas vota a favor de su iniciativa.

“El PRI tiene una oportunidad para definirse, va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México”, ha señalado el mandatario.

Acompañado del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, y los integrantes de la bancada, señaló que el gobierno federal y Morena no han analizado las nuevas condiciones del mercado de los energéticos por la guerra de Ucrania y Rusia, y que no tienen ni idea de cómo asegurar que el incremento de los energéticos no afecte la economía popular.

Advirtió que con la iniciativa que propone el Ejecutivo subirá el precio de la luz y que muchas medianas y pequeñas empresas, así como oficinas cerrarán por los altos precios o no tendrán luz.