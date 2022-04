Reforma eléctrica: AMLO pide a legisladores del PRI y PAN rebelarse y no ser traidores de la patria

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene información de que legisladores del PRI y del PAN no están de acuerdo con oponerse a la reforma eléctrica del Ejecutivo, por lo que les pidió rebelarse y no ser traidores a la patria.

Aseguró que tras el anunció de ayer de la coalición Va por México de impulsar una contrarreforma, el PRI y el PAN van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras.

“En estos días vamos a saber quién es quién y ayer en efecto se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron, hablaron incluso de la inversión extranjera.

“Tengo información de que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy confiando que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de interés creados, que no sean traidores a la patria”, dijo.

"Si no lo dijeron textualmente sí lo insinuaron": @lopezobrador_ dice que el PRI y el PAN manifestaron que apoyarán a las empresas particulares, "sobre todo extranjeras", con su propuesta de contrarreforma. pic.twitter.com/hCPhegyzq3 — Animal Político (@Pajaropolitico) April 5, 2022

Ayer el PRI anunció que votará en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo y que, como parte de la coalición Va por México, presentarán una propuesta.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó ayer que los legisladores priistas van a ser comprados para votar sobre la iniciativa; advirtió que ellos no violan la Constitución.

Pide AMLO a ministros definir de qué lado están

El presidente López Obrador también pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “definir de qué lado están”, ante el inicio de la discusión que tendrán sobre la inconstitucionalidad de la Ley Eléctrica.

En su conferencia de prensa, aseguró que la ley no es inconstitucional y que ayudaría mucho la decisión que tome la Corte respecto al tema.

El presidente @lopezobrador_ dice que los ministros de la SCJN deben "definir de qué lado están", ante el inicio de la discusión que tendrán sobre la inconstitucionalidad de la Ley Eléctrica. pic.twitter.com/cJKvhbVViF — Animal Político (@Pajaropolitico) April 5, 2022

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.

El 11 de marzo de 2021 un juez federal en materia de competencia otorgó una suspensión de todos los efectos de la reforma. Esta semana, la Corte analiza impugnaciones interpuestas en contra de dicha ley.