Resolución de la Corte sobre ley eléctrica fue histórica y patriota; "tenemos la protección básica": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un triunfo histórico, patriota y que demuestra que hay un verdadero Estado de Derecho, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este jueves declaró como constitucional la ley de la industria eléctrica, que impulsó y aprobó su gobierno en 2021.

“Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México en beneficio de la nación”, celebró.

. @lopezobrador_ dice que la resolución de la @SCJN de declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica fue "histórica" y "patriota". Se dijo muy contento porque con ello se "reparó el daño" causado a la CFE en el periodo neoliberal. pic.twitter.com/kS0lSqGs9d — Animal Político (@Pajaropolitico) April 8, 2022

El mandatario aseguró que aunque su iniciativa de reforma eléctrica no sea aprobada, la ley de la industria eléctrica le permitirá fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cumplir con la promesa de no incrementar las tarifas de luz.

“Se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que no haya abusos en las tarifas de la luz en un futuro, estoy muy contento”, sostuvo.

“Legisladores, que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen, no es una amenaza ni siquiera una advertencia, es hasta una recomendación de buena fe, es un consejo”, dijo.

López Obrador señaló que “fue una muy buena decisión” que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho, porque “no fueron todos los ministros los que decidieron”.

La ley de la industria eléctrica se mantiene vigente dado que en una primera votación en el pleno de la Corte no se alcanzaron los votos necesarios para determinar si sus puntos principales son inconstitucionales, aunque la mayoría de los ministros expresó críticas hacia puntos esenciales de la reforma, y en general a la narrativa del gobierno en el debate eléctrico, señalando en distintos momentos que va en detrimento de la competencia, y de la generación de energía con fuentes limpias.

Respecto a los amparos, el mandatario dijo que con lo que resolvió la Corte se tiene “la protección básica que nos importaba” y la mitad de los amparos quedan improcedentes “y los más importantes”.

“La decisión de la Corte ya nos deja muy tranquilos. Estoy feliz, feliz, feliz”, sostuvo.

El presidente felicitó a los ministros por resistir a fuertes presiones de diferentes actores políticos e incluso de gobiernos extranjeros.

“Ahora viene la reforma constitucional, pero ya la verdad con lo que se aprobó ayer nos alivianó la carga”, dijo.

El presidente dijo que los legisladores que voten en contra de la reforma eléctrica “se exhibirán como traidores a la patria”, por lo que recomendó pensar muy bien su postura.

Advierte de reforma a ley minera para proteger litio

Asimismo, el mandatario advirtió de una reforma a la ley minera para proteger el litio de intereses extranjeros; dijo que dependiendo de lo que se decida la siguiente semana se tomará o no la decisión de enviar una reforma a la ley minera.

“Y en el caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, en ese caso también por los que están detrás que sepan que de todas maneras no van a poder disponer del litio, porque de eso no se habla, pero les importa mucho a quienes quien apropiarse”.

“Tenemos el recurso de la reforma a la ley minera que no necesita de dos terceras partes, es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea de la nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, no estén pensando que ya el litio va seguir estando en el mercado”, dijo.

. @lopezobrador_ advierte a las empresas particulares que "no van a poder disponer del litio" y si no se aprueba su reforma eléctrica, puede protegerlo con una reforma a la ley minera. pic.twitter.com/luf7RxCg8I — Animal Político (@Pajaropolitico) April 8, 2022