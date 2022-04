Baja participación, quejas sobre las casillas y mensajes de apoyo a AMLO marcan la primera consulta de revocación

La primera consulta de revocación de mandato en la historia del país transcurrió este domingo entre baja participación, quejas de ciudadanos sobre las casillas y su ubicación, algunos incidentes que las autoridades consideraron menores y mensajes de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por la noche, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, según su conteo rápido, acudió a las urnas entre 17.0% y 18.2% del electorado. De esos participantes, nueve de cada 10 votaron a favor del jefe del Poder Ejecutivo.

En Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la Ciudad de México con 1.8 millones de habitantes, la jornada se desarrolló en calma, aunque el hecho de que se instalara la mitad de las mesas en comparación con las que regularmente se colocan trajo confusión y decepción entre la población.

Así sucedió con Agapito Serrano y su esposa, Isidra Carbajal. Pasadas las 14:00 horas, la pareja acudió a la casilla especial de San Miguel Teotongo. Sin embargo, solo Isidra pudo votar. Según contó, le dijeron que la credencial de Agapito no estaba registrada, por lo que decidieron volver a su casa y revisar entre sus papeles pues quizá habían tomado una ya vencida.

Dos horas más tarde, volvieron y la respuesta fue la misma: Agapito no estaba en la lista nominal y no podría votar.

“Le dicen que la credencial no sirve que porque fue a tramitar una y no la ha ido a recoger, pero que yo sepa no ha ido a tramitar ninguna, esta es la única que tiene”, dijo Isidra. “Ya dimos dos idas y venidas para allá arriba (a su casa) y ya regresamos, pero como quiera, pues no pudo votar”.

Con molestia y decepción, ambos adultos mayores tuvieron que volver a su domicilio.

En el caso de Demetria de la Paz, de 99 años, nada le impediría participar. Lejos de su tierra, Estanzuela Grande, en Putla, Oaxaca, la mujer aguardó a que su nieta volviera del trabajo para que la llevara a una de las cinco casillas especiales en Iztapalapa.

“Sé votar allá (en Oaxaca), pero ora tocó la suerte que vine a ver a mi hija y aquí me tocó la votación”, dijo después de votar en la casilla especial de San Miguel Teotongo.

Durante toda la jornada, se pudo observar que la participación en Iztapalapa fue baja. Si bien por momentos en algunas casillas se hacían filas de hasta unas 10 personas, en otros no había nadie.

Esto —opinaron algunos funcionarios de casilla— se debió a que las personas acudían a los lugares donde siempre votan y, al no encontrar la posibilidad de hacerlo, decidían volver a sus casas. También sucedió que acudían a sus casillas conocidas pero en esta ocasión ahí no les correspondía.

“Les explicamos a dónde les toca esta vez ir pero no todos aceptan (…) se han molestado pero no podemos hacer nada”, comentó Laura, funcionaria de casilla en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

En las primeras horas de votación y con la cercanía de las celebraciones de Semana Santa, se pudo observar en recorridos que las misas del Domingo de Ramos captaron más la atención de los vecinos. Por ejemplo, en una casilla del Barrio de San Pablo, en un lapso de 35 minutos, Animal Político observó que solo seis personas acudieron.

#LoÚltimo: @lorenzocordovav informó que el conteo rápido del @INEMexico ha contabilizado una participación de entre 17.0% y 18.2% de la lista nominal de electores. Los votos en favor de que @lopezobrador_ siga en el cargo se estiman entre 90.3% y 91.9% del total. pic.twitter.com/O4U62DBoxN — Animal Político (@Pajaropolitico) April 11, 2022

En Texcoco, reciben a votantes de Atenco

En Texcoco, Estado de México, la votación transcurrió sin incidentes y también con poca afluencia, con excepción de la casilla especial ubicada en las proximidades del kiosco de la explanada municipal.

En este lugar, hasta todavía pasado el mediodía la participación era escasa. Sin embargo, en la localidad vecina de Atenco, el INE confirmó que al menos cuatro casillas —entre ellas, la ubicada en la cabecera municipal— tuvieron que ser cerradas por hechos de violencia. Esto provocó que ciudadanos de Atenco se movieran hasta la casilla especial de Texcoco. Algunas personas entrevistadas dijeron haberse trasladado en sus coches, aunque este medio vio que al menos dos camionetas tipo combi estuvieron haciendo recorridos constantes entre Atenco y Texcoco para llevar votantes.

Así lo señalaron también varios entrevistados, como Neri Álvarez, quien dijo haber llegado a Texcoco a votar porque en su comunidad, Ixtapan, en Atenco, la casilla fue cerrada.

“No hay casillas en nuestra comunidad, porque grupos que no simpatizan con el actual gobierno y ejidatarios y personas que no están resignadas a perder muchas cosas que antes tenían a manos llenas nos impidieron que pudiéramos ir a ejercer nuestro derecho de votar y quitaron las casillas”, señaló.

“Estamos llegando en camionetas. Nos están trayendo y llevando de manera gratuita para que sí podamos ejercer nuestro derecho a votar”.

A partir de esta situación en Atenco, la fila de votantes en la casilla especial alcanzó varios metros hasta el final de la jornada, a las 18:00 horas. Ahí se rebasaron los mil 500 sufragios, cuando en las casillas básicas apenas se contabilizaron 100.

Por otra parte, en la mañana hubo quejas de algunos ciudadanos de Texcoco, que aseguraron que el INE cambió de última hora la ubicación de algunas casillas.

“Hemos tenido muchos problemas porque hay una gran desorientación en cuanto a la ubicación de las casillas”, dijo Elitania Espinosa, de 61 años. “Nuestras autoridades nos dieron información previa con la localización de las casillas. Sin embargo, algunas de esas casillas fueron movidas sin aviso previo y, cuando le preguntamos a los funcionarios del INE, no fueron colaboradores. Hubo una gran desorientación y no estamos conformes”.

Sergio Díaz, de 64 años, dijo que a él le tocaba votar en un kínder en el barrio de San Pedro. Sin embargo, cuando llegó se encontró con que ahí no había ninguna casilla y que nadie le informó a dónde acudir.

“Hemos visto dos cosas: una, que para muchas personas que viven en localidades vecinas, ha sido muy difícil llegar hasta la cabecera a votar. Y dos, que una vez que llegaron, se encontraron que no había casillas para votar. Entonces, esto no solo generó confusión, sino también un gran desgaste en la gente que sí quería votar hoy”, se quejó.

En cuanto al sentido del voto, la mayoría de quienes accedieron a hablar dijo estar a favor de que Lopez Obrador continúe al frente del gobierno, especialmente adultos mayores que aseguraron que votaron por el presidente para que continúen vigentes los programas sociales, como la pensión para su grupo de edad.

Otros, en cambio —la minoría—, prefirieron abstenerse antes que votar en contra de que Lopez Obrador continúe.

“No voy a votar por la sencilla razón de que, se vaya o se quede, va a ser lo mismo. Así que prefiero no votar y mostrar así mi descontento con este gobierno y con este presidente”, opinó Segismundo Solís, de 62 años.

Peregrinar en Tlalnepantla y Atizapán

En Tlalnepantla y Atizapán, también en el Estado de México, la jornada transcurrió con poca afluencia, de entre 10% y 12% del electorado. Hubo pocos incidentes, salvo que varios ciudadanos tuvieron que andar de un lado a otro para encontrar dónde les tocaba votar.

Jorge Rojas, adulto mayor, contó que le costó alrededor de 45 minutos encontrar su casilla. Tuvo que ir a tres lugares diferentes antes de poder votar, en el fraccionamiento Jacarandas, en Atizapán.

Bernardo Castillo Antúnez, otro adulto mayor, también tuvo que peregrinar durante una hora. En tres casillas diferentes de Atizapán le dijeron que no estaba en la lista. Tuvo que ir a una casilla especial.

La mayoría de las personas que acudieron a votar en las casillas regulares de estos dos municipios fueron adultos mayores, que decidieron apoyar que siga en su cargo el presidente López Obrador.

Fue el caso de María Elena Paz, quien aseguró que acudió para apoyar al mandatario porque considera que ha hecho bien las cosas.

“Movilizadoras del voto” en Neza

En Nezahualcóyotl, al oriente del Estado de México, igualmente se registró poca afluencia de votantes. A lo largo de la jornada de votación, Animal Político visitó ocho casillas en las colonias Juárez Pantitlán, Modelo, Evolución y Benito Juárez, y en ninguna se observó a más de tres votantes esperando pasar.

La mayoría de los ciudadanos que acudieron a las urnas eran adultos mayores, como Luis Téllez, quien dijo: “Es importante votar porque ejercemos la democracia con nuestro presidente, que está haciéndolo muy bien”.

Lourdes Hernández, de 70 años, también acudió a votar junto con su familia. “No importa qué presidente esté, es un derecho y una obligación venir a votar”, señaló.

Pese a que en varias casillas se observó a personas “movilizadoras del voto” que invitaron a sus vecinos a ir a las urnas, algunos funcionarios de casilla señalaron que la votación fue poco concurrida. Calcularon una participación de entre 10% y 30% a unos minutos del cierre.

En la casilla contigua ubicada en avenida Nezahualpilli, únicamente se recibieron 320 votos, de los cuales 293 fueron a favor de que continúe y 23 para que se le revoque el mandato a López Obrador.

‘Aventones’ para votantes en Ecatepec

Antes de las 10:00 horas, adultos mayores comenzaron a llegar a la consulta, algunos en sillas de ruedas o con el apoyo de muletas o bastones, a los seis puntos de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio mexiquense de Ecatepec, donde se instalaron las casillas.

Algunos incluso llegaron por medio de ‘aventones’. Animal Político pudo detectar que en las casillas 1556 y 1557 al menos ocho taxis traían votantes a las casillas y después los llevaban a sus casas.

“Es mi primera vuelta, la señora (que traje) es mi clienta, ella me paga”, dijo uno de los taxistas al ser cuestionado. Sin embargo, durante una hora realizó al menos cinco viajes con adultos mayores a bordo.

Una de las funcionarias de casilla era quien gestionaba los ‘aventones’ e incluso decía a las personas: “No camine, es servicio gratuito”. Al respecto, dijo desconocer quién pagaba los taxis.

Un líder transportista dijo a este medio que a algunos taxistas se les pidió llevar a los votantes a las casillas por un sueldo de 500 pesos más gastos de gasolina.

A las 16:00 horas, dos horas antes de que concluyera la consulta, en la cabecera municipal comenzó a llegar más gente a la casilla especial, pues ahí podían votar personas de otros municipios y estados, como Hidalgo o Oaxaca. En ese mismo punto, también hubo casillas básica y contigua, pero en sus urnas había pocas boletas.

Tras el cierre de la casilla, al menos seis personas se quedaron sin votar. Una de ellas fue Antonio Ramírez, de 73 años, quien aseguró: “En la mañana se me olvidó y después tuve que trabajar. Ya no pude votar, pero espero que otros lo hayan hecho por mí, porque yo no quiero que se vaya el presidente”.

“Hubo una afluencia muy reducida; después de las 4:00 (de la tarde) llegó más gente, pero no hubo filas. Yo voté en contra de la consulta, yo lo que quiero es que el presidente cumpla con su mandato de seis años y haga un buen trabajo para el pueblo que votó por él. Que cumpla con todo lo que prometió, porque las cosas se están poniendo cada vez más difíciles para las clases bajas, tenemos un sueldo muy bajo y ya la verdad no nos alcanza”, dijo Ángel Gómez, habitante de Ecatepec.

De acuerdo con el gobierno municipal, hubo saldo blanco en la jornada de este domingo. En el operativo policiaco participaron al menos 500 uniformados e incluso hubo patrullaje aéreo, con un helicóptero.

“Faltaron casillas especiales”, la queja en Jalisco

En el poniente del país, en Jalisco, también hubo poca asistencia. En su mayoría, quienes acudieron fueron personas adultas mayores que dijeron votar por convicción para apoyar al presidente y por la pensión que reciben cada bimestre por parte del gobierno federal.

De acuerdo con testimonios recopilados por este medio, las recurrentes quejas de los votantes en Jalisco fueron la falta de señalización de las casillas y la poca cantidad de casillas especiales instaladas.

Laura, de 65 años, acudió a votar a la Antigua Central Camionera de Guadalajara, en una casilla especial, pero tuvo que rodear el sitio pues no había señalización que indicara la ubicación. Llegó a las 18:01 horas a la urna, por lo que le dijeron que ya no podría votar. Personal de seguridad del sitio reconoció que para los adultos mayores fue difícil ubicar dónde estaba la casilla especial.

Nelly y Juan, una pareja proveniente del municipio de Unión de Tula, fueron a votar a la casilla ubicada en avenida López Mateos 330, pero no la encontraron. “No sabemos si la instalaron o no, pero no dimos con ella y nos tuvimos que venir hasta acá (el Instituto Cultural Cabañas)”, mencionó Nelly.

Juan, de 85 años, acudió al centro histórico de Guadalajara para votar, pero le dijeron que en esta ocasión la única casilla especial por la zona estaba ubicada a un kilómetro, en el mismo Instituto Cultural Cabañas. “Se me hizo malo, debería de haber muchas de estas (casillas especiales). Me vine caminando, ni modo, ¿verdad?, pero hay que votar”, comentó.

A nivel estatal, el funcionario del INE Carlos Manuel Rodríguez informó que se instalaron 3 mil 782 casillas y describió la jornada como tranquila. En total, se reportaron 97 incidencias menores, como la ausencia de instalación de casillas, la sustitución de funcionarios o algún cambio de domicilio de las mesas de votación.

El único incidente que calificó de grave fue el ingreso de personas armadas a una urna en el municipio de Puerto Vallarta. Ahí, esas personas cruzaron las boletas, las introdujeron en las urnas y se retiraron.