Revocación de mandato: la participación de adultos mayores marca la primera parte de la jornada

La consulta de revocación de mandato que se realiza este domingo está marcada en sus primeras horas por la participación de adultos mayores, quienes acuden a las casillas para expresar su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los asistentes afirman que van a las urnas para ejercer su derecho a participar en el ejercicio revocatorio, para apoyar a López Obrador y por la pensión que cada bimestre reciben de parte del gobierno federal, según testimonios recabados por Animal Político.

En Guadalajara, Jalisco, Juan Martínez, de 85 años, dijo que acudió por convicción y para que no le quiten ese apoyo para adultos mayores. En la consulta se pregunta a la gente si quiere o no que se revoque el cargo a López Obrador, pero no se contempla la continuidad o no de ningún programa social.

También en Guadalajara, María Ibarra, de 77 años, fue a votar en la casilla especial instalada en el Instituto Cultural Cabañas. En entrevista, señaló que participó porque para ella en este momento es indispensable la pensión que le da el gobierno federal.

Otros dos adultos mayores, Benigno, de 80 años, y José, de 62, igualmente votaron en el Instituto Cultural Cabañas. Ambos dijeron que quieren refrendar su respaldo al presidente por la ayuda que da a este grupo de edad.

En casillas instaladas en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, también se observan filas de adultos mayores que acuden a las casillas.

Situaciones similares se reportan en casillas en Hidalgo y en Puebla, de acuerdo con reportes de medios locales.

“Venimos a apoyar a nuestro presidente”

En Iztapalapa, en la Ciudad de México, José Pablo Arriaga fue a votar desde temprano para expresar su respaldo a López Obrador.

“Es el mejor presidente que hemos tenido… menos ratero”, dijo.

Dentro de la misma alcaldía del oriente de la capital, en una casilla instalada en la Unidad Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, incluso acudió una mujer en silla de ruedas, que fue acompañada por su hijo y apoyada para marcar la boleta porque no podía sostener la crayola.

“Venimos a apoyar a nuestro presidente. Estamos contentos y felices de que está rescatando lo robado”, señaló Cristina López, otra adulta mayor, quien votó en la casilla ubicada en el museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En Nezahualcóyotl, Estado de México, personas que se identifican como “movilizadores del voto” acompañan a adultos mayores a votar en casillas de la colonia Modelo. Cuestionados sobre su labor, esos “movilizadores” negaron recibir algún sueldo por esa tarea y aseguraron que no influyen en los votos, sino que solo “contabilizan” el número de votantes.

También en el Estado de México, en Atizapán, Clementina Sánchez González dijo que fue a votar al Palacio Municipal porque es su derecho y espera que su opinión sea tomada en cuenta.

Mientras tanto, en Texcoco, bastión de Morena, el partido político del presidente López Obrador, hasta ahora se reporta poca afluencia.

Ahí, Elitania Espinosa, 61 años, y su esposo, Sergio Díaz, de 64, acusaron que la autoridad electoral cambió de última hora algunas casillas y que eso ha generado confusión entre la ciudadanía y poca votación.

“No estamos satisfechos con el INE. Está en contra del gobierno y pareciera que llama a no votar”, dijo Sergio.

🔴 Este domingo se lleva a cabo en México la consulta de Revocación de Mandato del presidente @lopezobrador_. Sigue la cobertura de este ejercicio aquí 👇 📸 Fotos: @EAndreaVega y @ManuVPC. pic.twitter.com/U0422Weerl — Animal Político (@Pajaropolitico) April 10, 2022

Casillas instaladas y otros grupos de edad

Hasta el corte de las 12:00 horas, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportaba que se habían instalado 56 mil 941 casillas de un total de 57 mil 448 previstas: 99.12%.

Aunque la participación mayoritariamente es de adultos mayores, también hay personas más jóvenes.

Beneli Hernández, por ejemplo, es de Zacatecas pero fue a votar en la casilla especial de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la CDMX.

En Gustavo A. Madero, Dolores Ávila fue a votar junto con su esposo a la casilla en la Unidad Habitacional Pemex. Aseguró que quiso ejercer su derecho a participar.

Con información de Samedi Aguirre, Siboney Flores, Sharenii Guzmán, Lizeth Ovando, Dalila Sarabia, Manu Ureste y Andrea Vega, así como de ‘Criterio’ en Hidalgo, ‘Manatí’ en Puebla y ‘Noroeste’ en Sinaloa.