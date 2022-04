Ropa y crucifijo de cuerpo hallado en NL coinciden con el de Debanhi Escobar, informa SSPC

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, informó esta mañana que ya realizaron las pruebas genéticas de la joven que hallaron ayer en el interior de una cisterna para comprobar si corresponde al cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, quien desapareció el 8 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Aunque aún no se dan a conocer los resultados genéticos, el funcionario dijo que el crucifijo y la ropa del cuerpo de la joven encontrada coincide con el que traía Debanhi en la última foto difundida en redes sociales.

🔴El subsecretario de Seguridad informó que en la última comunicación con la Fiscalía de Nuevo León se les notificó que ya fue rescatado el cuerpo de la cisterna. Se está confirmando si se trata de Debanhi, aunque tiene las prendas con las que se le vio por última vez. pic.twitter.com/yZjeH1YYNY — Animal Político (@Pajaropolitico) April 22, 2022

Autoridades de Nuevo León localizaron ayer un cuerpo en el interior de una cisterna dentro de las instalaciones del Motel Nueva Castilla, en Escobedo, en la zona donde se buscaba a la joven desde hace dos semanas, y de acuerdo con el subsecretario de Seguridad, “el alertamiento lo dan empleados del propio motel ante olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar”.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al gobierno de Nuevo León que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de la desaparición y muerte de Debanhi, “siempre y cuando el gobierno de Samuel García y los deudos así lo quieren”.

Lee: 199 personas desaparecidas en Nuevo León en lo que va de 2022, muestra de una crisis que ha crecido durante 10 años

“Estoy molesto, creí en la Fiscalía”

Por la madrugada, Mario Escobar, el padre de Debanhi, confirmó que el cuerpo encontrado en el motel tenía ropa que coincide con la que su hija usó la última noche que fue vista.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía y mi hija está muerta y no sé qué hacer”, comentó.

“Estoy molesto porque me equivoqué, creí en las Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo, fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, declaró a medios.

El padre de la joven exijo justicia y que se aclare porque desapareció Debanhi.

De acuerdo con la investigación recabada por autoridades, Debanhi acudió a una reunión en una quinta. Sus amigas le consiguieron un transporte privado de vuelta a su hogar, pero ya no regresó a casa.

El conductor la dejó en la carretera y le tomó una foto en la vía, la cual envió a sus amigas y es la última imagen que se tiene de ella.

A lo largo de estos días, su familia y las autoridades han realizado diversas acciones de búsqueda.

Su caso se suma a otra veintena de desapariciones de mujeres registradas en Nuevo León durante las últimas semanas.