Activista, patinadora y futura diseñadora, Sofía murió tras acudir a su graduación; la FGJCDMX investiga posible feminicidio

Sofía “M” tenía 17 años y soñaba con seguir los pasos de sus padres, quienes se dedicaron al diseño gráfico. Recién había terminado el bachillerato en la Preparatoria 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México y ya tenía un lugar para estudiar en la Facultad de Arte y Diseño, pero murió tras acudir a su fiesta de graduación, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril, en el bar Marvelous de la colonia Doctores, donde estudiantes de la Prepa 4 acudieron a celebrar. De acuerdo con la versión de una amiga de Sofía, una mujer les ofreció una bebida dentro del establecimiento y, posteriormente, ambas comenzaron a sentirse mal. Por esto, otras dos jóvenes que se encontraban con ellas llamaron a una ambulancia y salieron del lugar para esperar la atención médica.

La amiga que también presentó malestares estuvo internada en el Hospital General de México y ya fue dada de alta. Sofía, por su parte, falleció antes de ser ingresada. Hasta ahora, las familias de las jóvenes continúan a la espera de conocer la sustancia que ingirieron en el bar.

El mismo día en el que ocurrieron los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas por su posible responsabilidad en lo ocurrido.

La institución informó que el cuerpo de la joven fue encontrado “en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc”, y señaló que los servicios de emergencia la trasladaron a un hospital público, sin que tuviera aparentes signos de violencia. Ya en el hospital, “ingresó sin signos vitales”.

Tras iniciarse la carpeta de investigación, personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales lleva a cabo diligencias para esclarecer lo que pasó.

“Su familia le insistió en que fuera a la graduación a divertirse”

Gerardo Romero, tío de Sofía, la describe como una joven alegre y comprometida con la defensa de los derechos humanos y de los animales. Era vegana y participaba en varios colectivos feministas, para los que hacía ilustraciones que ocupaban en convocatorias a marchas.

“Es una chiquita que perdió hace 10 años a su mami, que es mi prima hermana. Se quedó desde entonces con sus dos hermanos y su padre, y empezó a pintar”, cuenta Gerardo.

A Sofía le gustaba la patineta desde que entró a la Prepa 4. De hecho, fue este pasatiempo el que la unió a las tres amigas con las que estuvo en la fiesta de graduación, las últimas personas que estuvieron con ella.

“En la escuela, participaba en grupos de apoyo para recolectar dinero y alimentos para diversas causas. Ella siempre estaba donando cosas, era buena cocinera de postres, los vendía entre la familia y, en vez de comprarse, algo lo donaba”, comenta Gerardo.

Con tristeza, su tío recuerda que Sofía, quien se identificaba como feminista, vivía con miedo a ser víctima de feminicidio, situación por la que no salía a fiestas.

“Su abuela le insistió que fuera a la graduación a divertirse, también su papá, y mira… ya no nos la regresaron a casa. Era lo máximo, una niña que tenía muchísimo futuro y nos la arrebataron de la forma más horrenda”, señala en entrevista.

La tarde de la fiesta, un hermano de Sofía estuvo monitoreando su ubicación vía GPS, como protocolo de seguridad para la joven. Incluso, Gerardo explica que, aproximadamente a las 18:30 horas, sus familiares estuvieron intentando comunicarse con ella, sin éxito. Lo siguiente que supieron, porque las autoridades de la Prepa 4 les llamaron, fue que la joven había fallecido.

La notificación formal de su fallecimiento fue realizada por el hospital ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Cuauhtémoc. Inicialmente, las autoridades ministeriales habían tipificado los hechos como homicidio culposo, pero ante la insistencia de la familia de Sofía sobre la intencionalidad de asesinarla, el caso se reclasificó a feminicidio.

“No queremos que quede aquí, queremos responsables”

Hasta ahora, Gerardo dice que han recibido apoyo por parte de la FGJCDMX y la UNAM. Sin embargo, ante el hecho de que todavía no se ha detenido a ningún responsable de lo ocurrido, la familia de Sofía convocó a una protesta este miércoles a las 9:00 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

“Ahorita nos están apoyando, pero no queremos que quede aquí. Queremos a los responsables, que paguen, porque si no esto va a seguir pasando. Queremos que este caso cause un impacto que asegure que esto no va a volver a pasar”, dice.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los dos primeros meses de 2022, se iniciaron 12 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en la Ciudad de México.

En febrero pasado, la FGJCDMX reconoció que el inicio del año fue particularmente violento y que se registró un “repunte atípico” en los feminicidios.

En el informe de Avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas informaron que, hasta el 25 de marzo, se detectaron 122 casos de riesgo de violencia feminicida.

De acuerdo con este informe, entre enero y febrero fueron detenidas 12 personas por su probable participación en este delito.