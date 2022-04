Secretario de Gobernación promueve revocación de mandato en Sonora; dice no temer a sanciones del INE

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, promocionó este sábado la consulta de Revocación de Mandato en un evento en el estado de Sonora, desde donde afirmó que no teme a posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante miles de asistentes a la “Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación”, el secretario comentó que la intención inicial de su visita era hablar de la Reforma Eléctrica, por invitación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“Pero la verdad es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica. Vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México”, expresó López Hérnández.

De acuerdo con el funcionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió “tener cuidado” con las expresiones que realizara, “no vaya a ser que te corran los del INE”, a lo que él le respondió “no me van a correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.

🔴 "Hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE": AMLO al Secretario de Gob. cuando le dijo que vendría a Sonora para hablar de la Revocación de Mandato y no de la Reforma Eléctrica "Es un honor que me corran por apoyar a López Obrador" dijo @adan_augusto pic.twitter.com/VoggLPNGf5 — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) April 3, 2022

Y agregó: “Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo Alfonso (Durazo), esos que ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas”.

Te puede interesar: Tribunal Electoral declara inaplicable el decreto sobre propaganda durante proceso de Revocación

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que México “va a ser el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones”.

“Ya basta de tanto absurdo discurso. La democracia, la participación ciudadana se queda para siempre. Este ya es otro país, México ya cambió. Aquí está un pueblo de pie al lado del presidente transformador de esta nación y esto es lo menos que se merece un hombre de la altura de Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo compartió imágenes del evento en sus redes sociales, donde escribió que “es un honor estar con López Obrador” y agradeció al titular de Segob, así como al presidente de Morena su presencia en Sonora.

En el evento estuvieron presentes el gobernador Durazo; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como el dirigente de Morena en Sonora, David Mendoza, quienes estuvieron acompañados de funcionarios y legisladores estatales.

A 9 días del ejercicio de revocación de mandato, el INE ha detectado la colocación de propaganda indebida a favor del presidente López Obrador en casi todo el país.

De acuerdo con la autoridad electoral se han detectado al menos 183 anuncios espectaculares, 18 casos de carteles en postes o bardas, 354 bardas pintadas, 74 lonas, así como cinco unidades de transporte público, sin que se conozca el origen de los recursos utilizados.