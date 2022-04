AMLO acusa a EU de financiar campaña contra Tren Maya; afirma que defenderá la obra legalmente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no han sido notificados de la suspensión provisional del tramo 5 del Tren Maya; sin embargo, acusó que el gobierno de Estados Unidos está financiando a asociaciones ambientalistas que están en contra de la obra.

Aseguró que hay una campaña en contra del tren que está financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos que utilizan a pseudoambientalistas; son “propósitos políticos, no ambientalistas”, dijo.

“Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales de ninguna índole.

“Ya me da mala espina, hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, que están llegando y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México, contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X. González y otros personajes opositores a nosotros y también asociaciones ambientalistas.“, dijo en conferencia de prensa.

López Obrador dijo que se revisará qué se está reclamando y se buscará defender la obra legalmente, pero aseguró que el “Tren Maya, va”.

Reiteró que la obra no afecta ningún cenote, ni río subterráneo y cuestionó dónde estaban los ambientalistas y jueces cuando hubo afectaciones para construir el parque de Xcaret.

“Los ambientalistas nunca se dieron cuenta o el juez de Mérida, ¿Dónde andaban? ¿No lo supo? No es su obligación, porque él ve solo escritos”, dijo.

El juzgado primero de distrito de Yucatán concedió este lunes la suspensión provisional de las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, por lo que las máquinas que han estado cortando árboles para abrir paso a la obra en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum deberán detenerse de inmediato hasta que se resuelva el amparo.

De acuerdo con la resolución del juez, a la que Animal Político tuvo acceso, esta medida provisional de detener las obras en el Tramo 5 Sur está fundamentada en que, tal y como expuso en la demanda que presentó un grupo de buzos de cuevas y de cenotes, las obras del Tramo 5 Sur pueden provocar “un daño inminente e irreparable a la zona (…) por no contar de manera previa con las autorizaciones de impacto ambiental”.

En marzo pasado, los espeleólogos denunciaron que las constructoras del Tramo 5 del Tren Maya proyectan construir el tren pasando por encima de cenotes, ríos subterráneos y sistemas de cuevas milenarias, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de toda la zona.