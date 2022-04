'El único que dijo que no iba a asistir fui yo': Derbez contesta a AMLO por reunión del Tren Maya

El actor Eugenio Derbez afirmó que él fue el único, de los integrantes de la campaña #SélvameDelTren, que canceló su participación en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del Tren Maya; le pidió no mentir porque nadie le creerá que no tirará árboles por la obra.

En un video publicado en sus redes sociales, detalló que no fue por un capricho el no acudir al encuentro sino por cuestiones de trabajo, toda vez que está grabando una película con un estudio norteamericano, proyecto agendado desde hace dos o tres meses.

“Nos las cancelaron ayer a 24 horas de la reunión, argumentando que los integrantes de este movimiento -los famosos- habíamos dicho que no íbamos a asistir. Cosa que es falsa porque ya hablé con todos y no es cierto, nadie dijo que no iba a asistir, el único que dijo que no iba a asistir fui yo por esta razón, porque estoy filmando una película con un estudio americano.

“Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo que dijo que no podía por razones de trabajo… No fue un capricho”, dijo.

Mi respuesta sobre el Tren Maya. pic.twitter.com/se2rki491r — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 25, 2022

Luego de que el presidente López Obrador presentara hoy en la mañanera una fotografía en donde asegura que el actor estuvo en la inauguración del parque Xcaret, Derbez reviró y le dijo que esa imagen es de hace cuatro años, cuando acudió a la ceremonia de los Premios Platino.

“Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera. No hay que mentir porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol ni destruir cenotes”, dijo.

La tarde de este domingo, se informó que el presidente López Obrador canceló la reunión que tenía prevista en Palacio Nacional con ambientalista, activistas y artistas que se oponen a la construcción del Tren Maya..

En la conferencia matutina de este lunes, el presidente señaló que fueron los artistas quienes rechazaron el diálogo y que querían que se recibiera a ambientalistas “reales o supuesto”, de lo que tienen ciertas dudas.

Agregó que se canceló la reunión con los artistas y ambientalistas que participan en la campaña #SélvameDelTren para impedir que los “conservadores corruptos quisieran utilizarnos”.

“Resultó que los que salieron en la televisión, en los medios rechazaron el diálogo, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros, y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación, entonces lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría de Medio Ambiente”, dijo.

‘No canceló’: colectivo Sélvame del Tren

Integrantes de Sélvame del Tren ofrecieron una conferencia de prensa tras la cancelación del diálogo con el presidente López Obrador, donde reiteraron que no hubo una cancelación por parte del colectivo.

Precisaron que a solicitud del gobierno federal, acudieron 10 ciudadanos entre actores, científicos y especialistas locales, para hablar sobre la construcción del tramo 5 del tren y sus afectaciones.

“Nos canceló hace unas horas. Se nos pidió una lista de 10 personas que aparecieron en el video que se hizo. Somos mexicanos no somos adversarios, solamente no estamos en la posición de soportar el daño que se está haciendo al planeta y muchos menos que se haga un megaproyecto sin los estudios de impacto ambiental”, dijo uno de los integrantes del colectivo.