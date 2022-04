“Yo no hago campaña”, asegura titular de Segob tras promover revocación en Sonora

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó haber hecho “campaña” a favor de la revocación de mandato, pese a que el pasado 2 de abril promocionó la revocación en un evento en Sonora, desde donde afirmó que no teme a posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese días, ante miles de asistentes a la “Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación”, el secretario comentó que la intención inicial de su visita era hablar de la reforma eléctrica, por invitación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México”, expresó López Hernández.

Este martes, el funcionario fue cuestionado sobre la promoción de la revocación que hizo el fin de semana.

–“No, yo no hago ninguna campaña”, respondió el titular de Segob a un reportero.

–¿Y sobre los videos que han estado circulando?, se le insistió respecto a los videos en los que habla de la consulta del próximo 10 de abril.

-“No los he visto”, contestó López Hernández.

–¿Pero participó usted?, cuestionó el reportero.

-“No los he visto, no puedo opinar sobre algo que no he visto”, expresó visiblemente molesto con las preguntas.

–¿No ha hecho campaña con el Presidente?

-“No, el Presidente no anda en campaña, no pude haber hecho campaña con él”, aseguró antes de abordar su vehículo.

En Sonora el funcionario dijo: “Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo Alfonso (Durazo), esos que ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas”.

En el evento estuvieron presentes el gobernador Durazo; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como el dirigente de Morena en Sonora, David Mendoza, quienes estuvieron acompañados de funcionarios y legisladores estatales.

A 9 días del ejercicio de revocación de mandato, el INE ha detectado la colocación de propaganda indebida a favor del presidente López Obrador en casi todo el país.

De acuerdo con la autoridad electoral se han detectado al menos 183 anuncios espectaculares, 18 casos de carteles en postes o bardas, 354 bardas pintadas, 74 lonas, así como cinco unidades de transporte público, sin que se conozca el origen de los recursos utilizados.





