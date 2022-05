Álvarez-Buylla desaira mesa de trabajo en el Senado; legisladores tocarían el tema del conflicto en el CIDE

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, canceló su participación en una mesa de trabajo en el Senado.

La funcionaria fue convocada para abordar distintos temas de interés, entre ellos, el conflicto que atraviesa el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara Alta, confirmó a Animal Político que la cancelación de la funcionaria se hizo apenas unas horas antes de que se tuviera que presentar a la cita.

Ramírez Marín calificó la actitud de Álvarez-Buylla como irrespetuosa.

“No deja de ser una actitud irrespetuosa al poder legislativo que no le ha hecho nada”, dijo el legislador.

Ramírez Marín dijo que insistirán en establecer comunicación con la funcionaria pues no hay razón para que no asista a las comparecencias que convoca el poder legislativo.

“Insistiremos en establecer comunicación con la directora de Conacyt, pero también en que se presente al Senado porque esa es una de nuestras funciones; y porque no hay ninguna razón para que no asista. En el Senado y en la comisión en particular hay un ambiente de apertura que permitiría un diálogo franco y productivo”, dijo.

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología agregó que buscará al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para revisar el camino a seguir a fin de que la directora del Conacyt se presente en el Senado.

Esta tarde, la ProCienciaMX solicitó a los senadores que durante el encuentro le pidieran cuentas a la directora del Conacyt sobre el retraso en el proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, el sobregiro de 700 millones de pesos en los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), entre otros temas.