AMLO advierte a EU que si no invitan a todos los países, no irá a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países y descartó que esa decisión pueda afectar la relación con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo.

Lee: AMLO reitera su apoyo al gobierno de Cuba: “Yo nunca voy a participar con golpistas”

– ¿Sería un mensaje de protesta?, cuestionó una periodista.

“Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América, y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie, no tenemos el derecho de excluir”, dijo.

"Nadie tiene el derecho de excluir": dice @lopezobrador_ que si no se invita a todos a la Cumbre de las Américas va a ir una representación del @GobiernoMX pero no iría él, a manera de protesta. pic.twitter.com/kuBPpFhgcc — Animal Político (@Pajaropolitico) May 10, 2022

La cumbre, de la cual han sido excluidas Cuba, Nicaragua y Venezuela, pondrá énfasis en la crisis migratoria, tema que centró la gira que López Obrador concluyó este domingo en la isla, tras visitar Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice.

En su gira, López Obrador refrendó su apoyo al gobierno cubano, comandado por Miguel Díaz-Canel; y le aseguró que él nunca va estar de lado de “golpistas”.

La Cumbre de las Américas se realizará entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles, California.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.