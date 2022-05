AMLO descarta cambiar la estrategia de seguridad; 'abrazos, no balazos' es lo mejor

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cambiar la estrategia de seguridad porque, señaló, hay avances; aseguró que los picos de violencia son porque se desintegraron las familias, se abandonaron a los jóvenes y estaban vinculadas las autoridades con la delincuencia.

Aunque el martes 24 de mayo fue el segundo día más violento en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, con 118 homicidios dolosos, el mandatario defendió su estrategia de “abrazos, no balazos” y aseguró que ayer se registraron solo 65 casos.

“Obedecen (los picos de violencia) lo explico, lo tengo clarísimo, primero a que se desintegraron las familias, se abandonaron los jóvenes, se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura, se asoció la delincuencia con la autoridad, no había frontera”, dijo.

Sobre la inseguridad, @lopezobrador_ dice que ahora, a diferencia de sexenios pasados, "no es el Estado", y asegura que los picos de violencia son porque "se desintegraron las familias, se abanadonaron a los jóvenes y se pensaba que se iba a resolver con mano dura". pic.twitter.com/6xKLAwnx9o — Animal Político (@Pajaropolitico) May 26, 2022

Culpó a sus “adversarios” y a gobierno anteriores de no atender la inseguridad en el país; afirmó que, a diferencia de sexenios pasados, si hay homicidios, pero “no es el Estado” y se tratan de evitar.

En conferencia de prensa, el mandatario presentó gráficas donde indicó que hay una disminución “leve” de los homicidios, y que este delito no continuó incrementándose como era la tendencia.

“Yo no soy solo el titular del ejecutivo federal, soy el representante del Estado y tengo que hacerme cargo de todo el país, si no soy culpable, sí soy responsable, entonces no vamos a cambiar la estrategia”.

"Si no soy culpable sí soy responsable": @lopezobrador_ señala que no cambiará su estrategia de seguridad, y dice que quienes deben reconocer sus errores son sus "adversarios". Asegura que su premisa de "abrazos no balazos" es lo mejor y que lo puede demostrar. pic.twitter.com/60t6oPh8dL — Animal Político (@Pajaropolitico) May 26, 2022

Entre enero y abril de 2022, México registró 9 mil 895 homicidios dolosos, lo que significa que hubo una reducción en este delito de 12.86% respecto del mismo cuatrimestre del año anterior, de acuerdo con cifras del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A pesar de este descenso, la cifra se mantiene en niveles altos.

Marzo fue el mes más violento del primer cuatrimestre con 2 mil 182 homicidios dolosos. Mientras tanto, en febrero se reportó el mes con menos homicidios dolosos con mil 903.

Al menos 11 personas fueron asesinadas, la noche del lunes, tras un ataque al interior de dos bares ubicados en la colonia Valle Hermoso, en Celaya, Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que al interior de los dos locales fueron localizadas siete mujeres y tres hombres fallecidos; posteriormente una mujer más que fue llevada al hospital, falleció.