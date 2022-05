'No dejen de abonar'; AMLO llama a beneficiarios de créditos del Bienestar a que paguen

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los beneficiarios de los créditos del Bienestar a que paguen.

Indicó que se tiene que hacer un corte y revisar cuánto se ha recuperado, igual que en el caso de las tandas de Bienestar.

“Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes, a la gente que tenía su pequeño negocio y también a los que tenían trabajadores inscritos al Seguro Social, hasta 10 trabajado, que a pesar de la pandemia no los despidieron”, dijo.

En conferencia matutina, reiteró que Telecomm se va a convertir en la Financiera del Bienestar y será la única institución que administrará, otorgará y cobrará los créditos a la palabra para que “como fondo revolvente se siga apoyando a la gente”.

Indicó que se tendrá que ajustar la normatividad porque Telecomm no está destinada para esas actividades.

“Tiene mil 700 oficinas en todo el país, es una buena estructura, hay trabajadores desde hace mucho tiempo, no queremos que desaparezcan, no queremos despedir trabajadores que tienen muchos años, y vamos a darle más funciones. Lo ideal, hacia adelante, pero ya no nos alcanza el tiempo, sería fusionar Telecomm con el Banco del Bienestar”, dijo.

El jueves el presidente López Obrador anunció la creación de la Financiera para el Bienestar, la cual recibirá ahorros, entregará créditos a la palabra y tandas de bienestar.

Detalló que Telecomunicaciones de México (Telecomm) se transformará en la Financiera de Bienestar y se fortalecerá; indicó que este nuevo organismo también recibirá remesas y ayudará a migrantes.

Tandas del bienestar

Animal Político informó que el gobierno federal decidió no asignar recursos al programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como “Tandas del Bienestar”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, uno de los programas sociales estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras de quedar fuera del Presupuesto 2022, el presidente Andrés López Obrador informó que el programa de las Tandas para el Bienestar operará en 2022 con los reembolsos que los beneficiarios han hecho, sin embargo, estos apenas suman 800 millones de pesos, es decir, solo el 11% de los 7 mil 033 millones de pesos que se han destinado a este programa social entre 2019 y 2021.

El 14 de octubre pasado, el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que esta política social no desaparecerá -luego de que se advirtiera que no estaba contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que envió a la Cámara de Diputados-.