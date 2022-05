AMLO pide que la zona conocida como “triángulo dorado” sea llamada “triángulo de la gente buena”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la zona del país conocida como “triángulo dorado”, en la que se unen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, deje de ser llamada de esa forma.

A consideración del mandatario, esa frase estigmatiza a la región y a sus habitantes, por lo que incluso planteó referirse a ella como “triángulo de la gente buena”.

“No me gusta, me molesta que le llamen el ‘triángulo dorado’, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle ‘el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora’ o ‘la región de la buena vecindad’, o algo así. Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que aquí se ha dicho, y no hay que estigmatizar ninguna zona”, dijo el mandatario este viernes durante una gira por el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

“Yo les pedí a los del gobierno de Estados Unidos que ya no hablaran del ‘triángulo de Centroamérica’ porque no les gusta a los centroamericanos que les llamen así, a quienes viven en el triángulo de los países de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Son los países de Centroamérica, nada de triángulo”, añadió al exponer otro ejemplo.

Supervisión carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y Tercera Jornada Nacional de Sembrando Vida. https://t.co/az0nFtfhuK — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 27, 2022

Esa zona del país entre Chihuahua, Durango y Sinaloa ha sido punto de operaciones de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, entre ellos, el Cártel de Sinaloa. A lo largo de los últimos años, fuerzas federales han realizado diversos operativos en esa región en busca de presuntos líderes criminales.

La mañana de este viernes, el presidente comenzó una gira por Sinaloa. En Culiacán, la capital, realizó su conferencia de prensa diaria. Más tarde hizo un recorrido para supervisar obras en carreteras de Chihuahua, y mañana sábado tendrá actividades en Mazatlán, otra vez en Sinaloa.