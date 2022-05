Billy Álvarez reaparece tras 2 años prófugo de la justicia; dará su versión sobre irregularidades en Cooperativa Cruz Azul

Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, reapareció, tras casi dos años de estar prófugo de la justicia, en un video en donde asegura que pronto dará a conocer su versión respecto a lo que ha ocurrido en la organización.

En el video, Álvarez Cuevas aseguró que la situación de la cooperativa le apena, sobre todo porque no está en condiciones de intervenir y resolver la situación.

“Porque toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización, con sus diferentes plantas y en las oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, si no verdaderamente se siente uno imposibilitado y ajeno a poder intervenir en alguna circunstancia que pudiera propiciar más el llegar a mejores acuerdos y, sobre todo, tener una marcha normal, operativa de la organización que, durante tantos años, ha sido pilar de la industria de la construcción”, dijo.

La última polémica ocurrida en torno a la cooperativa se suscitó el 27 de abril, cuando se registraron actos violentos por el control de la planta cementera de Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, que dejaron ocho sujetos muertos y 12 más heridos.

Actualmente, la planta cementera se encuentra bajo el control de Federico Sarabia Pozo y Alberto López, quienes se ostentan como presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa, mismos que mantienen una batalla legal con el grupo que encabeza José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, que también dicen ser los únicos consejeros.

Billy Álvarez: ¿De qué se le acusa?

En agosto del 2020, Guillermo Álvarez Cuevas decidió renunciar a su cargo, luego de que un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras.

“Deseo informar que, luego de aproximadamente 32 años de ocupar el cargo de Director General de la Cooperativa Cruz Azul, considero que mi ciclo al frente de ésta ha llegado a su fin. En consecuencia y por este medio renuncio al cargo de Director General de la Cooperativa Cruz Azul”, escribió en su momento.

Al empresario se le atribuye haber diseñado un esquema para desviar recursos de La Cooperativa a sus cuentas personales en España y Estados Unidos.

En la operación también estarían involucrados algunos de sus colaboradores, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les bloqueó sus cuentas bancarias hasta que explicaran el origen de las millonarias transferencias.