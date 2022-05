La CNDH debe solicitar la invalidez de la reforma sobre salud mental y hospitales psiquiátricos, afirman organizaciones civiles

Un grupo de organizaciones solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que demande la invalidez constitucional de las modificaciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, por considerar que vulneran derechos humanos.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que la reforma para transformar los hospitales psiquiátricos en hospitales generales, y que sus servicios se den en centros comunitarios, va en contra de la progresividad en el derecho a la salud.

“Representa una sobrecarga en las tareas de cuidados de las familias, particularmente de las mujeres y, sobre todo, porque no otorga salida a las personas inimputables que acabarán en la cárcel”, advierten Reinserta, OCUPA, Derechos sin barreras, Reintegra y la Fundación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Por ello, llamaron a la CNDH a buscar la invalidez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de “aquellas normas generales que considere vulneran los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano”.

En abril pasado, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, pero expertos dijeron a Animal Político que implementar esta acción implica tiempo y recursos económicos porque no basta con un día decir “aquí puedes hospitalizar a un paciente con riesgo suicida o psicosis”, si no es un espacio apropiado para ello.

“Si no hay recursos monetarios para implementar la reforma, lo primero es que seguramente no pasará nada, que todo se quede en papel y no haya cambio, o que, y eso sí es peligroso, se recorten recursos a los hospitales psiquiátricos sin que haya verdaderamente un buen plan de implementación a nivel básico”, alertó la médico psiquiatra Deni Álvarez Icaza.