Cronología sobre la Línea 12: a un año del colapso, no hay responsables procesados y la rehabilitación de la obra sigue

Mañana se cumplirá un año desde que colapsó una trabe de la Línea 12 del Metro, un hecho que dejó 26 personas fallecidas, 104 lesionadas, miles de afectadas en materia de movilidad y dudas sobre la construcción de la obra.

Aún no hay responsables. Doce meses después, ninguna persona ha sido procesada ni pisado la prisión por el desplome de la también llamada “Línea dorada”, que corre de Mixcoac a Tláhuac.

Enrique Horcasitas y nueve exfuncionarios más que trabajaron en el Proyecto Metro son investigados luego de ser acusados de homicidio, lesiones culposas y daño a la propiedad, pero las audiencias no han avanzado. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia, que no haya impunidad y que se den garantías de que un hecho así no volverá a ocurrir.

Aquí presentamos una cronología del caso.

3 de mayo: la tragedia

Una trabe que sostenía la Línea 12 del Metro capitalino colapsó en la interestación Olivos-Tezonco, en dirección a la terminal Tláhuac. Dos vagones se desplomaron, dejando como saldo final 26 personas muertas y 104 heridas.

Alrededor de las 22:25 horas de aquel lunes, el Metro sufrió uno de sus peores accidentes en más de 50 años de operación.

Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, bomberos y decenas de ambulancias llegaron al lugar para las labores de emergencia.

De sus domicilios, cientos de vecinos salieron motivados por la curiosidad, pero al advertir la magnitud del siniestro auxiliaron en el rescate de quienes se encontraban en los vagones.

4 de mayo: las víctimas

Hacia las 3:00 horas del 4 de mayo, el Gobierno de la CDMX informó que 23 personas habían perdido la vida y decenas estaban lesionadas. El número de muertos subió después.

Más de 15 horas después del accidente, todavía había personas que no lograban localizar a sus familiares.

Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno capitalino y quien inauguró la Línea 12 en octubre de 2012, pidió investigar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. “El que nada debe, nada teme”, dijo.

Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro (2006-2012) e ingeniero responsable de la construcción, afirmó que el deterioro de la misma se debió a mal mantenimiento y que la obra se entregó a la administración de Miguel Ángel Mancera en perfectas condiciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se haría una investigación a fondo para conocer lo que realmente sucedió.

A la par, el Metro anunció que todo el servicio de la Línea 12 estaría suspendido. Unidades de RTP comenzaron a dar servicio y, horas más tarde, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la línea dejaría de funcionar de manera indefinida para realizar peritajes y reparaciones necesarias para garantizar su operación segura. La Línea 12 ya había tenido dos cierres parciales, uno en marzo de 2014 y otro en 2017, tras el sismo del 19 de septiembre.

Florencia Serranía, entonces directora del Metro, aseguró que la Línea 12 no mostró ninguna anomalía tras una revisión realizada en enero. Sin embargo, vecinos señalaron haber denunciado grietas, hundimientos y constantes fallas tras el #19S.

5 de mayo: el inicio del peritaje

El personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina comenzó a realizar peritaje del accidente; participó el Colegio de Ingenieros Civiles de México, coordinado con diferentes sociedades técnicas. El gobierno local anunció que la empresa noruega DNV, especialista en la investigación de accidentes, realizaría también trabajos de peritaje en la zona colapsada.

El secretario de Obras, Jesús Esteva, informó sobre el inicio de la revisión estructural de toda la “Línea dorada”.

8 de mayo: primeras indemnizaciones

El gobierno capitalino anunció que el Metro daría 650 mil pesos como indemnización a familiares de víctimas; además, ofrecería un monto inicial e inmediato de 50 mil pesos para los deudos de las personas fallecidas y las heridas.

13 de junio: el reportaje del NYT

El diario The New York Times publicó el reportaje “Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, donde señala que obtuvo “miles de fotografías del sitio del siniestro y compartió las pruebas con varios ingenieros expertos que llegaron a la misma conclusión: los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del viaducto (que son la base de toda la estructura) parecen haber fallado debido a una soldadura deficiente, falla grave que probablemente causó el accidente”.

La investigación apunta como responsables a Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, quien presuntamente pidió acelerar la obra, y al empresario Carlos Slim, como dueño de Grupo Carso, la empresa que tuvo a su cargo la construcción del tramo que colapsó.

Tras la publicación del reportaje, el canciller Ebrard acusó al diario de usar preguntas que partían de “premisas falsas” o que “parecieran sugerir conclusiones”.

En tanto, la jefa de gobierno dijo que no había hecho filtraciones periodísticas.

14 de junio: la defensa de AMLO

El presidente López Obrador aseguró que hubo filtraciones de información para la investigación de The New York Times y señaló que sus adversarios querían “poner a pelear” a la jefa de gobierno con el canciller.

16 de junio: peritaje de la empresa DNV

El colapso del tramo se debió a una falla estructural asociada a varias deficiencias en el proceso constructivo, de acuerdo con el reporte preliminar del dictamen de la investigación de la empresa noruega DNV, contratada por el gobierno capitalino.

La empresa destacó fallas en el proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión entre el perno y la trabe, así como falta de pernos en las trabes que conforman el conjunto del puente.

También detectó diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y mal ejecutadas, y “supervisión y control dimensional en soldaduras de filete”.

La jefa de gobierno anunció que se conformaría un grupo para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12, para ponerla en marcha lo más pronto posible en condiciones de seguridad.

28 de junio: cambios en el Metro

Casi dos meses después del colapso, Florencia Serranía dejó la dirección del Metro; en su lugar, fue nombrado Guillermo Calderón Aguilera, hasta entonces director de Transportes Eléctricos.

3 de julio: apoyos de la CEAVI

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) informó que se entregaría un millón de pesos a los familiares de las personas que fallecieron por el desplome.

2 de agosto: Carso pagará reparación, dice AMLO

Grupo Carso, empresa de Carlos Slim, aceptó reparar, sin ningún costo para el erario, todo el tramo elevado de la línea, anunció el presidente.

3 de agosto: reclamo por atención a víctimas

Personas lesionadas y familiares de los fallecidos señalaron que no habían sido atendidos de forma permanente, como había señalado la jefa de gobierno, y solicitaron tener acceso a las investigaciones.

Sheinbaum afirmó: “(Se ha) hecho todo lo humanamente posible para reparar de manera integral el daño a las víctimas, a los lesionados y a sus familiares, a todas las personas las hemos apoyado”.

El comisionado de Atención a Víctimas en la CDMX, Armando Ocampo, informó que el 98% de las familias de las víctimas ya había sido indemnizado; el monto total de reparación del daño sumaba 156 millones de pesos. Esto representaba a 24 familias.

31 agosto: rehabilitación toda la línea

El gobierno capitalino informó que esa semana se iniciarían los trabajos para reconstruir la línea; comenzarían los trabajos de topografía y después la rehabilitación del tramo elevado, el colapsado y el subterráneo.

7 septiembre: falta de pernos

El dictamen técnico final de la investigación de la empresa noruega DNV determinó que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de dos vigas, debido a la falta de pernos funcionales, causando que parte del tramo elevado perdiera su estructura.

Además, identificó prácticas de soldadura deficientes, específicamente las relacionadas con el uso de barras de acero como material de relleno de soldadura, así como deformaciones en vigas.

4 de octubre: Carso niega responsabilidad

Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), de Carlos Slim, negó tener responsabilidad alguna en el derrumbe; pidió investigar la “sobrecarga” durante los trabajos de rehabilitación en 2015 y culpó de lo sucedido a la falta de mantenimiento, entre otras cuestiones, como los sismos y los hundimientos registrados.

14 octubre: errores de construcción

La fiscalía local determinó que deficiencias en diseño, construcción y soldaduras provocaron el colapso. Al presentar un informe con conclusiones de su peritaje, expuso que hubo una instalación deficiente en los pernos de cortante, diseño inadecuado, falta de pernos en las vigas y mala calidad en las soldaduras.

18 de octubre: fiscalía va por Horcasitas

La fiscalía judicializó la carpeta de investigación por el colapso de la Línea 12, por lo que solicitó citar a comparecer a 10 exfuncionarios encargados de su construcción, entre ellos, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

Los delitos por los cuales se responsabiliza a los exservidores públicos son homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad.

20 de octubre: Carso y su acuerdo reparatorio

Carso dio a conocer a la Bolsa de Valores que había celebrado un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno capitalino y con el Metro para que, a cargo de CICSA, se lleven a cabo los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12.

25 de octubre: piden misma solución que Carso

Cinco exfuncionarios imputados por la fiscalía, como Enrique Horcasitas, solicitaron al Ministerio Público acceder a un mecanismo alterno de solución de conflictos que les permita reparar el daño y con ello frenar un eventual proceso y juicio.

Los ingenieros señalados pidieron que se les conceda la posibilidad de una salida alterna como ya ocurrió con la empresa constructora, CICSA.

La audiencia se canceló. Enrique Horcasitas no se presentó tras manifestar tener síntomas de COVID-19 y los representantes legales de las víctimas afirmaron que no habían tenido acceso al expediente del caso.

Renunció Armando Ocampo como titular de la CEAVI, para sumarse al gobierno federal.

3 de diciembre: audiencia

Enrique Horcasitas se presentó a la audiencia inicial del proceso en su contra por el colapso de la Línea 12. Antes de entrar a los juzgados, afirmó no tener responsabilidad en los hechos.

29 de diciembre: buscan acuerdo reparatorio

Horcasitas y otros cuatro exfuncionarios representados por el despacho Regino Abogados anunciaron que buscarían sumarse al acuerdo reparatorio que el gobierno capitalino y la empresa Carso acordaron en favor de las víctimas.

20 enero de 2022: fechas tentativas de reapertura

La Línea 12 del Metro volverá a dar servicio a finales de 2022, estimó el secretario de Obras de la CDMX, Jesús Esteva.

2 de febrero: acuerdo reparatorio es aceptado, dice gobierno

El 80% de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron por el accidente aceptaron el acuerdo de reparación, aseguró la fiscalía de la ciudad.

1 marzo: aplazan audiencia

A petición de la fiscalía capitalina, la audiencia por el colapso fue aplazada de nueva cuenta, esta vez para el 2 de mayo, un día antes de que se cumpla un año del desplome.

6 de abril: avances en la rehabilitación

La Secretaría de Obras informó que el anclaje de las columnas de la Línea 12 concluyó, lo que representará un incremento del 40% en la resistencia de la estructura y un 50% en el trabajo global de la obra.

28 de abril: piden reclasificar delito

Las víctimas que se han rehusado a llegar a un acuerdo reparatorio con Grupo Carso dijeron que buscarán que la autoridad judicial reclasifique el delito de homicidio culposo a doloso eventual. Además, solicitaron la demolición del tramo elevado de la línea.

2 de mayo: nueva audiencia convocada

Para este lunes, está citada una nueva audiencia judicial con los presuntos responsables del colapso.