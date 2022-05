Detienen a Iván "N", presunto autor intelectual del homicidio de dos turistas canadienses en Xcaret

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que detuvo a Oscar Iván “N”, presunto autor intelectual del homicidio de dos turistas canadienses ocurrido en enero de 2022, en el parque acuático Xcaret, ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Las autoridades informaron que la detención se llevó a cabo en la Ciudad de México luego de varios meses de labores de inteligencia y trabajo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Fueron ubicados en la Ciudad de México provenientes de Chiapas, por lo cual personal de campo de la Coordinación Nacional Antisecuestro implementaron un operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las personas fue identificada como Oscar Iván “N”, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio y homicidio en grado de tentativa”, se lee en el comunicado difundido por la dependencia.

El 21 de enero, se registró una balacera dentro del hotel Xcaret, cuyo saldo fue de dos muertos y una persona más lesionada, todas de origen canadiense.

El secretario de Seguridad del estado, Lucio Hernández Gutiérrez, informó que los disparos derivaron “de una discusión entre huéspedes del hotel”.

También dio a conocer imágenes del huésped que presuntamente disparó contra los turistas extranjeros.

Días después se dio a conocer que Cong Dihn, uno de los hombres que murió por disparos dentro de un hotel de Xcaret, era buscado por las autoridades canadienses por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con un boletín emitido por la Policía de Canadá, en coordinación con el programa Be On the Lookout (BOLO), las autoridades de aquel país ofrecían 50 mil dólares como recompensa por información sobre su paradero.