Emilio Lozoya es sentenciado por difamación y daño moral en contra de la periodista Lourdes Mendoza

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien está bajo dos procesos penales por presuntos actos de corrupción, fue sentenciado por difamación y daño moral en contra de la periodista Lourdes Mendoza.

El caso comenzó en 2020, luego de que Lozoya presentó una denuncia penal en la que aseguró que Mendoza había sido una de las personas beneficiadas en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Según Lozoya, Mendoza recibió un bolso de una marca de lujo de parte de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La periodista negó que eso sea cierto, demandó a Lozoya por difamación y ahora, tras casi dos años de proceso legal, el Poder Judicial de la Ciudad de México le dio la razón.

La sentencia definitiva del caso indica que con sus declaraciones Lozoya cometió un daño moral contra Mendoza.

EXTRA‼️ Le gané al criminal confeso @EmilioLozoyaAus el juez del tribunal civil dijo, que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un CORRUPTO, sino ya le probé q es un vulgar MENTIROSO y un TRAIDOR . Además de estar en la cárcel me tendrá q resarcir el daño. pic.twitter.com/1Wz4IiXTBc

— Lourdes mendoza (@lumendoz) May 13, 2022