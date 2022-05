7 estados analizan casos sospechosos de hepatitis aguda infantil

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó la mañana de este miércoles 18 de mayo que las autoridades capitalinas están estudiando cuatro posibles casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en menores de ocho años de edad.

Estos se suman a los casos sospechosos reportados en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Sinaloa.

El primer estado que reportó cuatro casos posibles de esta enfermedad fue Nuevo León. Ana Rosa Marroquín Escamilla, titular de la Secretaría de Salud, dijo en conferencia de prensa el 12 de mayo que se trata de niños de diferentes edades y que, hasta ese momento, todos se encontraban estables.

Un día después, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que el estado intensificaba la vigilancia epidemiológica luego de que un adolescente de 14 años se mantuviera en estudio como sospechoso de padecer hepatitis aguda infantil.

En San Luis Potosí, el secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, anunció el 16 de mayo que en el municipio de Ciudad Valles un menor de seis años estaba en observación debido a que presentaba síntomas que coinciden con la nueva hepatitis aguda infantil.

El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dijo ese mismo día que se tuvo conocimiento del primer caso sospechoso en un adolescente de 15 años de Saltillo. Indicó que se hacían los estudios correspondientes para determinar si se trataba efectivamente de un caso de este padecimiento.

Para el primer caso sospechoso de Durango, la Secretaría de Salud del estado informó también ese día que se trataba de una menor de 13 años, quien se encontraba en observación internada en el Hospital Materno Infantil.

En Sinaloa, tras reportarse una menor catalogada como sospechosa de contraer la enfermedad, El Sol de Sinaloa informó la mañana de este martes que fue intubada de manera urgente. De acuerdo con el director del Hospital Pediátrico de Culiacán, Carlos Mijaíl Suárez, el estado de salud de la menor es grave.

En algunos de estos casos, los estudios ya descartaron las tipologías ya conocidas (A, B, C, D, E), por lo que se trabaja con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), en la Ciudad de México, para descartar o confirmar la sospecha.

21 casos en México

Durante la conferencia de prensa matutina de este 17 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se estudian 21 casos de esta hepatitis de origen desconocido que afecta a menores.

“Estamos en estudio de 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer”, dijo.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el gobierno mexicano emitió un aviso epidemiológico para que las unidades de salud de todo el país identifiquen los casos, los analicen y envíen muestras al InDRE.

“Hasta el momento, ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis”, detalló.

Agregó que de momento no hay ninguna indicación de que se trate o se descarte como una enfermedad infecciosa, por lo que la población no debe emprender ninguna acción específica. Esto, “dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña, comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una causa”, finalizó.

