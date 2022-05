Familias de desaparecidos protestan durante conferencia de AMLO en Nuevo León

Familiares de personas desaparecidas se manifiestan este viernes afuera de la séptima zona militar, en Apodaca, Nuevo León, donde se llevó a cabo la conferencia matutina del presidente de México.

Las familias pertenecientes al colectivo leonés Todos Somos 1 exigen mayor presupuesto a la búsqueda de desaparecidos y avances en sus investigaciones.

“Estamos aquí para ser escuchados, tenemos la esperanza de que el presidente nos reciba aunque sea unos diez minutitos o bueno ya no minutos, pero que nos reciba (sic) hay muchas familias que no sabemos nada, no tenemos noticias de nuestros desaparecidos ”, dijo una de las manifestantes al portal ABC Noticas.

Otra de las manifestantes señaló que el gobernador de Nuevo León, Samuel García se comprometió a la búsqueda de sus familiares pero no han tenido resultados. Entre sus exigencias está el que la autoridad tenga mayor disposición a la búsqueda de todos los desaparecidos en el estado, no solo los que se han vuelto mediáticos.

Las familias buscan entregar un oficio a Andrés Manuel López Obrador, para hacer de manera formal su solicitud.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Nuevo León hay 6 mil 215 personas desaparecidas. Entre enero y la primera quincena de abril de 2022, la autoridad estatal reportó la desaparición de 199 personas.

Con estos números, Nuevo León es la cuarta entidad del país con más desapariciones, detrás del Estado de México (10 mil 988), Tamaulipas (11 mil 959) y Jalisco (14 mil 951).

Durante el mes de abril, se difundieron tres distintos casos de jóvenes mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en el estado y fueron localizadas sin vida, se trata de: Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y María Fernanda.

Por ello, las colectivas Morras Feministas Mty y Feministas Mx convocaron a una protesta fuera del Palacio de Gobierno a las 5 de la tarde para exigir el esclarecimiento de los casos.





