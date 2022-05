FGR investiga a funcionaria que chocó contra un joven que manejaba un triciclo

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación, por conductas irregulares, contra una servidora pública que pertenece a la Agencia de Investigación Criminal.

Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a una servidora pública de la @PGR_AIC, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares. pic.twitter.com/zpxuR9rXls — FGR México (@FGRMexico) May 4, 2022

Esto, tras difundirse en redes sociales un video en donde la funcionaria aparentemente chocó con un joven que manejaba un triciclo para repartir agua.

En el video se ve a la funcionaria discutir con el joven y advertirle que no quería problemas pues ella “con una sola llamada llega todo su equipo”, en referencia a otros elementos de la Agencia de Investigación.

“No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, mencionó la mujer.

Esto, luego de que el repartidor de agua le exigiera pagar los daños a su triciclo, pues supuestamente ella fue quien tuvo la culpa al “aventarle” su camioneta.

Cuando la cabeza de la FGR hace con la justicia lo que se le pega la gana, todos los demás imitarán al jefe porque son la “ley”.#LadyFGR pic.twitter.com/nfyRDIA9s5 — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) May 4, 2022

Tras unos minutos de discusión sobre quién pagaría los daños, la mujer optó por irse del lugar.

Las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la funcionaria que amedrentó al joven, pero informaron que el caso está bajo la tutela de su órgano interno de control.