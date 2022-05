Gobierno federal deja fuera de convocatoria a médicos generales que atendieron COVID-19

“Después de que estuvimos dos años atendiendo pacientes con COVID-19 y que el presidente prometió que no nos quedaríamos sin trabajo cuando la pandemia acabara, lo cierto es que estamos sin empleo y nos dejaron fuera de la convocatoria para contratar a personal de salud. Solo incluyeron a especialistas”, denunció Martín Osorno, médico general que trabajó en clínicas y hospitales temporales del IMSS durante la emergencia sanitaria.

Este martes 24 de mayo, el gobierno federal abrió la convocatoria para contratar solo a médicos con especialidad, para quienes tiene 13 mil 765 plazas disponibles. Pero, en efecto, no hay ninguna para médicos generales.

#ContrataciónPersonalMédico #FamiliaIMSS 👩🏽‍⚕️🧑🏻‍⚕️👨🏾‍⚕️ Convocatoria Nacional 2022 de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas. 🔗 Consulta las bases de la convocatoria en https://t.co/MpEFdGA6nH pic.twitter.com/BXgAHATHBQ — IMSS (@Tu_IMSS) May 25, 2022

De hecho, Zoé Robledo, director del IMSS, aseguró, durante la conferencia matutina del presidente, que “respecto a médicos generales el país está bastante cubierto”, es en médicos especialistas donde hay faltantes.

A un grupo de médicos generales, que se están uniendo después de quedarse sin trabajo en el IMSS, y que aseguran se componen de casi 250 compañeros, todos de la capital del país, lo que les dicen es que no hay presupuesto ahorita para darles trabajo.

“El secretario del sindicato de la delegación 35, del IMSS en Ciudad de México, me dijo que va a ser muy difícil que nos contraten porque antes de la pandemia había 40 médicos generales en la delegación y ese número subió hasta 300 con la pandemia, entonces no hay presupuesto disponible para darnos un trabajo que nos prometieron”, dijo David Ibarra, médico general que atendió a pacientes COVID-19 en la clínica 13 de Azcapotzalco; y a quien el 15 de abril le anunciaron que ya no habría contrato temporal para él.

En la misma situación de desempleo está Elibeth Saldaña, quien entró al IMSS, el 14 de mayo de 2020, para atender pacientes COVID. Ella ingresó al hospital temporal que se montó en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Entré al día siguiente de que lo inauguraron y para junio ya me había contagiado, aunque no tuve un cuadro grave. Pero sí nos arriesgamos, sí nos esforzamos mucho y después simplemente nos dijeron que se había acabado el contrato y ahora no nos consideran en las convocatorias cuando nos habían dicho que no nos quedaríamos sin empleo”.

Saldaña también fue a hablar con el secretario de la delegación del sindicato, en su caso la 36, y la respuesta fue la misma: no hay presupuesto para médicos generales.

“Aunque ya nos habían dicho eso, pensamos que sí nos iban a incluir en la convocatoria. Incluso el jueves pasado venimos a Palacio Nacional a entregar un pliego petitorio, solicitando justo eso, que nos dieran empleo”, explica Elibeth Saldaña.

Falta personal de enfermería

Rafael Lozano, uno de los autores principales del estudio publicado en The Lancet, Medición de la disponibilidad de recursos humanos para la salud y su relación con la cobertura universal de salud para 204 países y territorios de 1990 a 2019, dijo, en entrevista con Animal Político, que en el caso de México lo que más falta es personal de enfermería.

“En México se estima que para 2019 hubo 26.6 trabajadores de la medicina y 57.7 de enfermería por cada 10 mil habitantes, cifra que si se compara con la tasa esperada para llegar a una cobertura de salud de 80%, resulta en un exceso en el personal de medicina de 73 mil 262 y un déficit de 161 mil 500 en el de enfermería”, detalló Lozano, quien es profesor de la Universidad de Washington, en el Departamento de Ciencias de la Medición en Salud; y del Instituto para la Métrica y la Evaluación en Salud.

Aunque habla de ese excedente de médicos, del que dice no se hizo el análisis de si son generales o especialistas, precisa que hay tres estados donde sí hay un déficit: en Chiapas faltan 3 mil 100; en Oaxaca, 530 y en San Luis Potosí, 450. En cambio, en la Ciudad de México sobran unos 19 mil.

Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo de Médicos en Formación e integrante de la organización Nosotrxs, precisa que es posible que haya médicos generales suficientes en el país, cada año egresan de las universidades unos 15 mil, pero eso no quiere decir que tengan trabajo o plazas.

Cuando se les pregunta a los médicos generales entrevistados si estarían dispuestos a cambiar de entidad de residencia para tener un trabajo, los tres señalan que dependen de que les aseguren un trabajo estable, un buen sueldo y las condiciones adecuadas de seguridad y abastecimiento de insumos para poder ejercer su labor.

“Quiero trabajar sí, pero tengo derecho, como cualquier trabajador, a decir esta propuesta no me conviene. No me voy a ir a plazas donde sé que te pueden asesinar o que te obligan a atender a integrantes del crimen organizado, si el trabajo conlleva mi vida, no me iría”, advirtió David Ibarra.

Intento fallido

Durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se informó que a partir de las 12 del día de este martes 24 de mayo, los médicos especialistas podrían ingresar a la plataforma de la convocatoria para registrarse, ver las plazas disponibles y aplicar para un trabajo.

Sin embargo, un par de horas después, en redes sociales algunos médicos que intentaron registrarse se quejaron sobre el servicio.

Un médico que entrevistó Animal Político señaló que hasta las 8:30 de la noche solo había podido registrarse, pero la plataforma no lo dejaba pasar de esa fase.