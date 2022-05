Defensa de exfuncionarios pedirá que administraciones de Mancera y Sheinbaum declaren por colapso de Línea 12

Gabriel Regino, abogado de los 10 exfuncionarios señalados por el colapso de un tramo de la Línea 12 -que este martes cumplirá un año-, informó que solicitarán que los funcionarios que estuvieron a cargo de la Línea Dorada, desde que se entregó en 2012, acudan a declarar y expliquen por qué, si supieron que hubo sobrecarga en la vía, no hicieron nada para evitar una tragedia.

A su llegada al juzgado en donde por tercera ocasión se buscará concluir la audiencia inicial de caso, y acompañado por el exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, el litigante reprochó que las autoridades estén dando un tratamiento selectivo de la justicia porque, por ejemplo, la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, no ha sido citada a declarar.

“¿Dónde está Florencia de Serranía?, ella fue jefa de mantenimiento, jefa del Metro, y a pesar de que ella tuvo conocimiento de las fallas en la sobrecarga de la vía, y que tenía conocimiento de la falta de mantenimiento, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa (…) no ha sido citada a declarar y nosotros vamos a exigir que se le cite a declarar. ¿Cómo es posible que en la capital del país, donde hubo una tragedia de este nivel, la jefa del Metro no haya sido citada a declarar?, eso es inconcebible”, reprochó Regino.

“Supieron en 2019 que por falta de mantenimiento había problemas estructurales y no hicieron nada, entonces vamos a decir ¿dónde están los responsables?”, agregó.

Regino señaló que los problemas de la Línea Dorada fueron resultado de la falta de mantenimiento durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera y la actual, a cargo de Claudia Sheinbaum.

“La defensa no somos los únicos que decimos que fue la parte de mantenimiento, lo dice Grupo Carso, y dos, lo afirma y lo comprueba la empresa DNV que fue la empresa que contrató el gobierno local.

“(Serranía) y todos los responsables de la operación de la L12 desde su puesta en marcha, desde la administración de Mancera hasta la actual (deben declarar)”, insistió el abogado.

"Estamos aquí para dar la cara (…) tenemos confianza en las instituciones": Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, llega a la audiencia por el colapso de la Líneas 12. 📹 Video: @Dalila_Sarabia. pic.twitter.com/o4LAEjRZj3 — Animal Político (@Pajaropolitico) May 2, 2022

Negarse a que esos funcionarios y exfuncionarios se presenten, agregó, será motivo de que el juez tenga una visión parcial por lo que les están violando el derecho a la justicia.

En una breve declaración antes de entrar al juzgado, Enrique Horcasitas dijo tener confianza en las autoridades que llevan el caso.

“Siempre dijimos que estamos aquí para dar la cara, que nos pusimos a disposición de las autoridades… tenemos confianza en las autoridades”, sostuvo.

Minutos más tarde, Cristopher Estupiñan, representante legal de 14 víctimas, confió en que en esta ocasión la audiencia inicial llegue a su conclusión y haya imputación en contra de los 10 exfuncionarios.

Descartó, de momento, que de lograrse la imputación se pudiera pedir prisión preventiva.

“A pesar de que esta es la tercera audiencia en las dos primeras no ha habido todavía la formulación de imputación, entonces no se ha hecho ninguna narrativa de cuáles son los grados de participación de las 10 personas que van a ser, el día de hoy, sujetas audiencia”, dijo.