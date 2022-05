Médicos cubanos que llegarán al país ganarán lo mismo que médicos mexicanos: AMLO; critica a quienes descalifican su contratación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la contratación de médicos cubanos en el país es una consecuencia de no tener médicos especialistas, debido a que en el “periodo neoliberal” se “dejó de invertir en educación pública y querían privatizar la educación, por eso inventaron los exámenes de admisión”.

“Lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, no hay pediatras… estamos contratando a todos los médicos pero, como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red, pues por eso estamos haciendo ese convenio”, dijo en su conferencia de prensa mañanera.

A pregunta expresa de cuál será el sueldo de los médicos provenientes de Cuba, el mandatario señaló que ganarán lo mismo que los médicos mexicanos.

Esto lo justificó argumentando que su compromiso es garantizar el derecho a la salud y que a “los médicos conservadores y a sus patrocinadores” no les gusta la gratuidad de la salud porque consideran que es un privilegio. Reiteró que quienes juzgan la medida son parte del “pensamiento conservador”.

Sobre la contratación de médicos cubanos que hará el gobierno, @lopezobrador_ señala que las críticas ayudan a entender el "pensamiento conservador". pic.twitter.com/vxeHPUYWPQ — Animal Político (@Pajaropolitico) May 16, 2022

El pasado 9 de mayo, López Obrador anunció que, ante el déficit de personal médico en el país, llegó a un acuerdo con Cuba para contratar a más de 500 médicos de esa nación para trabajar en México.

Lee también: La vacunación para menores de 12 años en adelante en la CDMX iniciará el jueves 19 de mayo

El desacuerdo del gremio de la salud

El comentario del mandatario respecto de las críticas surge luego de que miembros de asociaciones y colegios médicos expresaran su “profunda desaprobación y enérgica protesta” por el acuerdo para contratar a más de 500 especialistas cubanos, pues lo catalogan como una injusticia que privilegia a médicos extranjeros.

El comunicado de Federaciones, Asociaciones y Colegios de Médicos de México asegura que sí hay médicos con capacidad avalada en el país, algunos de ellos desempleados o empleados de manera eventual con salarios muy bajos o condiciones de inseguridad extrema, y que esta disposición lo que hace es relegarlos.

Las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, se pronuncian contra la contratación de médicos extranjeros por la supuesta carencia de médicos nacionales.

En México hay médicos suficientes y de hecho, hay desempleados, incluyendo muchos que lucharon en la pandemia. pic.twitter.com/VwSNuhQbIo — Alejandro Macias (@doctormacias) May 10, 2022

A través de Twitter, también el Colegio Médico de México (Fenacome) se pronunció y estableció que no comparte la postura del presidente de que en el país no hay suficientes profesionales de la salud.

Aquí la postura del Colegio Médico de México. Les pido su apoyo compartiendo este manifiesto. pic.twitter.com/xz57PdLN9T — Colegio Médico de México A.C. FENACOME (@ColMedMexAC) May 11, 2022

Aún no hay detalles de la contratación

López Obrador señaló que todavía no tiene información detallada sobre cuántos médicos cubanos se colocarán en cada estado, pero que en general serán 500.

Destacó el plan de construcción de un centro de terapia para atención a niñas y niños con discapacidad en Tlapa, Guerrero, en donde se contempla el ingreso de algunos médicos cubanos.

“Vamos a hacer el centro de terapia en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, nada más que los especialistas van a ser de Cuba. Ahora que fui a Cuba se lo planteé al presidente (Miguel) Díaz-Canel, le dije ‘quiero algo especial, quiero especialistas para la atención del centro de terapia para niñas y niños con discapacidad'”.

El mandatario explicó que, aunque están las convocatorias abiertas, hacen falta médicos porque “no quieren asistir” y, por tanto, debe haber 50 mil vacantes. Agregó que no hacen falta recursos y no hay problemas de presupuesto para “contratarlos a todos”, y que el plan es que haya personal para la atención de pacientes las 24 horas de los siete días de la semana.

“Se van a garantizar todas las medicinas y todos los estudios de forma gratuita”, finalizó.