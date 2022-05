Migración incomunica y deporta a mujer trans de Brasil que hablaría en un foro en la CDMX; activistas denuncian discriminación 

Keila Simpson, mujer trans de 55 años originaria de Brasil, era esperada este domingo en la Ciudad de México por los organizadores del Foro Mundial Social, donde hablaría sobre derechos humanos. Sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) la detuvieron a su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, debido a que no pudo mostrar sus comprobantes de vuelo redondo y hospedaje por no tener internet en su teléfono celular. Por esos motivos, la deportaron.

De acuerdo con Jessica Marjane, abogada integrante de Juventudes Trans, la defensora de derechos humanos fue incomunicada por más de 10 horas, pese a la presencia en el lugar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Aunque los organizadores del evento acudieron al aeropuerto con los documentos para que permitieran su acceso a México, personal de Migración les negó la posibilidad de que recibiera los papeles.

Animal Político solicitó una postura sobre los hechos al INM y a la CNDH, sin que al momento de la publicación dieran respuesta.

Sin medidas cautelares contra la discriminación

Marjane relata que Simpson formaba parte de una delegación de 20 personas provenientes de Brasil que participarían en el Foro Mundial Social, que se celebra en la capital del país desde el 1 y hasta el 6 de mayo. De todas ellas, la mujer trans de rasgos afro fue la única a quien las autoridades migratorias impidieron el acceso, aunque varias de ellas —quienes llegaron a México en distintos vuelos— se encontraban en la misma situación de no contar con documentos impresos ni acceso a internet.

Al no tener noticias de ella, sus compañeros brasileños que ya estaban en México se pusieron en contacto con Marjane, para que como defensora de derechos humanos los auxiliara.

“Puse simultáneamente (queja) en la CNDH y en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pero me di cuenta que en la página del Conapred —a través de la cual se pueden interponer quejas— no da folio, lo que imposibilitó que Keila accediera a medidas cautelares por parte del organismo”, detalla Marjane.

Hasta el momento, el Conapred no se ha comunicado con Marjane. Por el contrario, ante la urgencia del caso la CNDH se puso en contacto casi de inmediato con la abogada de Juventudes Trans, y un representante del organismo acudió al aeropuerto cuando Keila aún no había sido deportada.

“La persona que la CNDH encomendó de su personal jurídico para acudir al lugar me informa que hasta ese momento Keila recibió por primera vez información con una persona que le tradujo al portugués. Le informó que no cumplió con el perfil de turista debido a que no pudo descargar de internet su boleto de regreso y el hotel, y por la situación de que no tenía un cambio de nombre en su pasaporte, pero hay que recordar que en Brasil es muy difícil el acceso a este derecho”, señala Marjane.

A su regreso a Brasil, Keila relató que fue entrevistada por personal de Migración que no sabía portugués. Ella no habla español. A pesar de estar en otro país, con miedo, logró responder algunas preguntas a la persona de la CNDH, pero de igual forma fue retornada.

En Brasil, los integrantes de la organización de defensa de derechos humanos en la que colabora Keila le dijeron que durante las horas que estuvo incomunicada y detenida ellos solo tuvieron información a medias: les llamaron desde México, pero el audio era solo una grabación en la que el INM explicaba en español lo que ocurría con el estatus jurídico de la defensora, mismo que no entendieron. Intentaron comunicarse de nuevo a ese número para pedir más datos, pero nadie contestó.

Parámetros discrecionales

Para Marjane, es preocupante que “se viven temas de perfilamiento racial” entre personas migrantes y turistas que visitan México, y reclama que no exista un parámetro público sobre cómo se define quiénes cuentan con “perfil de turista”.

Por lo ocurrido, anuncia que organizaciones civiles de Brasil y de México buscarán que los protocolos de atención a personas transgénero migrantes, turistas y solicitantes de asilo incluyan un trato digno, y que las autoridades implicadas se disculpen con Keila, quien en Brasil es reconocida por su labor de defensa de los derechos humanos.

“Lo que es importante es que el actuar del INM no pase desapercibido, porque sabemos que es una lucha no solo de las personas trans, sino que es importante que el Estado actúe con análisis diferenciado y comparado en las situaciones de personas históricamente vulneradas. Es un asunto de política pública, de derechos humanos”, dijo Marjane.

Sobre la queja que se interpuso ante el Conapred, reclamó que hasta la tarde de este lunes no se ha obtenido respuesta.