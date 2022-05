A los periodistas 'hay que matarlos de hambre': El último audio de Alejandro Moreno difundo por Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló un nuevo audio del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en el que señala que a los periodistas “hay que matarlos de hambre”.

La difusión del audio se realizó durante el programa semanal “Martes del Jaguar”, que se trasmite en las redes sociales del gobierno del estado.

En la grabación se escucha supuestamente la voz del dirigente priista diciendo: “Namás te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”.

Previó hablaba de una persona llamada Alexandro Arceo.

— Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

Qué terrible y doloroso, esta frase no se olvida: "A los periodistas no hay que matarlos a balazos (…); hay que matarlos de hambre".

Lee: “El Estado y gobernantes les han fallado a los periodistas en México”: Griselda Triana

Tras la difusión, el presidente del PRI señaló que el gobierno federal y Morena, a través de la gobernadora Layda Sansores, emprendieron una campaña para desprestigiarlo, con “grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas”.

Indicó que acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal en contra de quienes están divulgando información falsa y mintiéndole a la ciudadanía.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, dijo que con los audios difundidos se busca dividir el bloque opositor, enfrentarlos con los medios de comunicación y con la ciudadanía, y que se hace porque el PRI rechazó la reforma eléctrica de Morena.

“Comenzaron publicando audios manipulados, les funcionaron muy poco. Ahora, como ya no tienen más voces que editar, optan por audios con voces falsas queriendo atribuirlas a mi persona. Una vez más, Morena mintiendo y creando cortinas de humo alejadas de la realidad”, señaló.

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 25, 2022

No es el primer audio que difunde la gobernadora, el 17 de mayo, Layda Sansores dio a conocer otra grabación en donde Moreno señala que Cinépolis le dio al PRI 25 millones de pesos para campañas electorales.

— Layda Sansores (@LaydaSansores) May 18, 2022

El Instituto Nacional de Elector (INE) informó, el 20 de mayo, que investigaría el caso del líder del PRI y las presuntas aportaciones de la cadena de cines, tras una denuncia hecha por Morena.

“El INE desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad y, si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes”, señaló.

Ayer, en conferencia de prensa, el líder del PRI, Alejandro Moreno, señaló que Morena viola sistemáticamente la ley, pero que a él no lo van a intimidar ni saldrá del país y que los enfrentará.

Afirmó que no se permitirá que se siga dañando la libertad de expresión ni atacando a los medios de comunicación.

A esta dictadura corrupta le digo: A mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí, con la Constitución en la mano, con firmeza, carácter y voluntad.

¡No permitiremos que sigan destruyendo el futuro de las y los mexicanos! pic.twitter.com/j9lhi6z0Cm

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 24, 2022