Prevención, la mejor herramienta contra ataques cibernéticos: expertos

México fue, en 2021, uno de los tres países que registraron el mayor número de cibernéticos. Tan solo en un semestre se contabilizaron 65 millones de ataques. Por ello, es indispensable la prevención y la capacitación para hacer frente a esa amenaza.

Así coincidieron expertos y autoridades en la materia durante el Primer Foro de Ciberseguridad organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), durante el cual se buscó hacer conciencia de que los ciudadanos generalmente se preocupan más por los delitos que suceden en la calle y en la vida cotidiana, pero la cibercriminalidad en México y el mundo ha cobrado mayor importancia.

Durante su participación, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, consideró que los cibercriminales aprovechan la distancia y el anonimato, además de que cada vez usan herramientas más sofisticadas para sus ciberdelitos.

“Cada día tenemos que estar más conscientes de esta nueva realidad y actuar en consecuencia”, sostuvo durante la inauguración del evento. “Y esto es parte del desarrollo tecnológico y civilizatorio que hemos tenido como humanidad. Esta mayor conectividad nos ha vuelto más vulnerables”.

El Primer Foro de Ciberseguridad fue organizado por el Sector Industrial de Tecnología para la Información y Economía del Conocimiento (TIEC), de la Canacintra, y llevó por título “La importancia de las tecnologías en el combate a la inseguridad”.

En el evento participación también Carlos Barrera, presidente del Sector Industrial TIEC, y Ángel Catalán, agregado jurídico para México de la embajada de Estados Unidos, además de Edgardo Flores, vicepresidente de Seguridad del Sector TIEC; José Manuel Sánchez, vicepresidente Nacional de Sectores y Ramas Industriales, y Rodolfo Martínez, vicepresidente de Proyectos Estratégicos Sector TIEC.

Mejía Berdeja reconoció que, en un mundo más conectado como el actual, aumentan los riesgos y la vulnerabilidad, por lo que es indispensable tomar medidas para evitar estos ataques.

“Se acaba de instaurar un registro nacional de incidentes cibernéticos. Todas las policías del país van a desarrollar áreas de inteligencia para documentar el catálogo de delitos digitales, no solamente para combatir el crimen, sino para prevenir que se cometan”, informó.

Los menores, en riesgo

Otra de las amenazas de los cibercriminales es que apuntan hacia menores de edad con el uso de redes sociales y videojuegos.

“Hemos detectado que el uso de las redes sociales se ha convertido en instrumento de acoso y de reclutamiento criminal y de corrupción de menores. Hemos visto varios casos de cómo a través de estas plataformas engañan a menores de edad, y por eso se salen de su casa y luego son reportados como personas desaparecidas”, observó.

“El riesgo en que los menores se colocan es grande porque muchos de esos ‘amigos’ en línea son criminales que se hacen pasar por menores cuando atrás de ellos hay pederastas, pedófilos o gente que se dedica a la pornografía infantil. Y también lo hemos detectado en los videojuegos, menores de edad que salen de su casa porque conocieron a un ‘amigo’ y luego son reportados como desaparecidos”, expresó Mejía Berdeja.

Prevención ante todo

Cuando sucede un ataque cibernético, el resultado es que ya no hay mucho qué hacer más que la parte técnica, que tiene que ver con el desecho del equipo, reconoció Alejandro Canales, director de Ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México. Por ello, es importante “tener canales que nos ayuden a prevenir los ciberataques sin duda ayuda mucho”.

Al participar en la ponencia “El papel de las tecnologías de información y la seguridad en México”, Canales expresó que los recientes ataques que ha habido en la guerra cibernética entre Ucrania y Rusia “nos muestran hacia dónde vamos, qué tipo de ataques podemos esperar; tenemos que mantener una comunicación y coordinación para poder prevenir que los ataques de ese tipo se lleguen a materializar”.

En tanto, José Enrique Vallarta, director general de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, aconsejó establecer una cultura de prevención, la cual reditúa en evitar que los ataques cibernéticos en gran medida no logren sus objetivos.

“Se necesita mayor capacitación para poder identificar los tipos de delitos. Hay una innovación tremenda en este tipo de delitos, hay fraudes turísticos, hay delitos de hackeo de cuentas, de WhatsApp. Por eso se deben fortalecer las instancias y dar cursos al personal involucrado en la ciberseguridad”.

Carlos A. Tomala, miembro de la embajada de Estados Unidos y del Departamento de Justicia del FBI, expresó que uno de los aspectos más relevantes en el tema de la seguridad digital es el vínculo que se debe tener entre el gobierno, el sector privado y entre las naciones.

“En el tema cibernético no hay fronteras. Una colaboración que tenemos con México es unir fuerzas y compartirle recursos y capacitaciones para reforzar sus capacidades y refinar sus procesos en las investigaciones del cibercrimen. Al vecino se le debe apoyar porque el cibercrimen no tiene fronteras”, expresó Tomala.

Ciberseguridad y género

Durante el foro se llevó a cabo la ponencia “La importancia de la perspectiva de género en la ciberseguridad”, la cual fue encabezada por Begoña Márquez, presidenta de la Rama Industrial No. 23 Marketing Digital, y Monserrat Peña, subdirectora de Vinculación Institucional en Metabase Q.

“Este es un foro extraordinario. Particularmente, esta conferencia tiene mucha importancia por la perspectiva de género en la ciberseguridad”, explicó Begoña Márquez. “Realmente hemos abarcado muchos sectores y los hemos ampliado como mujeres. Cada vez avanzamos más en todos los rubros, y este foro no podía ser la excepción”.

En tanto, Monserrat Peña expresó que, en el área de ciencia y tecnología, los sesgos y las brechas de género son más actuales de lo que se esperaría. Entre estos se encuentran principalmente la falta de profesionalización y ocupación laboral, así como la violencia digital.

“Desde la educación básica, muchas niñas son desmotivadas para que no estudien disciplinas STEM, es decir, relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Eso genera que ocupen menos espacios laborales y puestos de liderazgo en estos sectores. Esto a su vez se une a todas las otras brechas digitales que impactan en mayor medida a niñas y mujeres: la falta de acceso a internet y la escasez de información sobre la ciberseguridad”.

El Primer Foro de Ciberseguridad también contó con la presencia de diversos expertos que trataron temas como el hackeo, la seguridad en redes sociales, la protección de datos, el desarrollo de tecnología y la seguridad informática.

Dado que el objetivo de este foro es llamar a la reflexión y generar una cultura de prevención en términos de la ciberseguridad, el vicepresidente de Seguridad del Sector TIEC aseveró que ya está en marcha una megatendencia en organismos privados, cámaras, gremios, sindicatos, colegios, academias, de tener en sus estructuras áreas de seguridad.

“Y el tema de la ciberseguridad no puede estar ajeno a ese espectro de consideraciones. La prevención representa un reto, pero casi todas las empresas ya tienen un área responsable de seguridad”, manifestó.

Rodrigo Alpízar, expresidente nacional de Canacintra, opinó que los industriales están cada vez más conscientes de que anteriormente la seguridad era un tema estrictamente de índole física o material, pero hoy tiene un enorme componente en las tecnologías de la información.

“Hoy hay una brecha generacional, algunas generaciones somos más obsoletas y desconocemos las enormes implicaciones que tiene este tema. A veces pensaríamos: bueno, si me roban el teléfono me compro otro y ya. Pero no, no es tan fácil, eso puede afectarte gravemente a largo plazo por toda la información que tienes guardada ahí”.