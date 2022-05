Reforma al IECM: desaparición de áreas y un nuevo conflicto legal en puerta

El Congreso y el Instituto Electoral de la Ciudad de México se enfilan a una disputa legal, luego de que el primero aprobó una reforma que modifica la estructura del órgano autónomo: esta ordena fusionar algunas áreas, desaparecer otras y plantea la eliminación de decenas de plazas, cambios que los consejeros del IECM consideran perjudiciales para su trabajo.

La modificación fue presentada al Congreso por el diputado Carlos Hernández Mirón, uno de los 29 integrantes de la bancada de Morena. La semana pasada, en una sesión que comenzó el jueves y se prolongó hasta el mediodía del viernes, el Poder Legislativo aprobó las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX, impulsadas por los votos de Morena y sus aliados —el PT y el PVEM —y a pesar al voto en contra de los partidos de oposición.

Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum espera que el Congreso le envíe el documento aprobado para publicarlo en la Gaceta Oficial. El decreto entrará en vigor al día siguiente, con lo que también empezará a correr un plazo de 90 días para que el IECM haga los ajustes a los que lo obliga la reforma.

¿Qué se aprobó?

La iniciativa aprobada en el Congreso capitalino argumenta que el IECM debe trabajar de forma más austera. Para ello, ordena la fusión de algunas de sus comisiones permanentes —por ejemplo, una sola de Asociaciones Políticas y Fiscalización y una sola de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana—, así como la desaparición de cinco unidades técnicas: Fiscalización; Género y Derechos Humanos; Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; Formación y Desarrollo, y Vinculación con Organismos Externos.

Durante la discusión, la bancada de Morena sostuvo que estos cambios son necesarios porque —desde su perspectiva— la estructura del instituto creció injustificadamente en los últimos años, lo que significó un mayor gasto de recursos públicos.

A lo largo de las últimas semanas, la jefa de gobierno también ha respaldado las modificaciones y que se busque reducir plazas en el IECM. Según Sheinbaum, muchos puestos dentro de la institución se han convertido en “cuotas” de grupos políticos y su reparto incluso ha dado pie a actos de corrupción, algo que los consejeros niegan.

“No voy a entrar en un debate con los consejeros, creo que la propuesta que se planteó es para el beneficio de la ciudad y para el beneficio de la democracia de la ciudad. Ellos pueden tener argumentos y creo que el debate que se dio en el Congreso lo que muestra es que no se requieren estos organismos llenos de burocracia que… es decir, la burocracia no garantiza democracia, o más burocracia no garantiza la democracia”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa este lunes.

De acuerdo con estimaciones de Morena, los cambios avalados implican recortar alrededor de 100 plazas y un ahorro anual de 50 millones de pesos.

Esta no es la primera vez que Morena y el IECM se enfrentan por el reparto de recursos públicos. Tan solo a finales de 2021, el instituto pidió un presupuesto de mil 955 millones de pesos para 2022, pero dentro del Congreso la bancada de Morena únicamente accedió a asignarle mil 201 millones.

Lee más: Nuevo asalto a la autoridad electoral

¿Qué argumenta el IECM?

El viernes pasado, momentos después de la aprobación de la reforma, los consejeros del Instituto Electoral capitalino dieron una rueda de prensa en la que rechazaron las modificaciones porque —argumentan— reducir así la estructura del órgano autónomo afectará su trabajo y le dificultará cumplir con sus tareas.

Frente a la situación, los consejeros dijeron que analizan qué recursos legales pueden usar para impugnar el documento avalado por el Congreso de la CDMX.

Además, pusieron en duda algunos argumentos de políticos de Morena, por ejemplo, que el posible ahorro de 50 millones de pesos anuales pueda ser distribuido entre los partidos para pagos a sus trabajadores, como afirmó el secretario de Gobierno de la ciudad, Martí Batres. De acuerdo con los consejeros, esto no es posible porque el destino de esos recursos está blindado legalmente.

El @iecm no pierde un solo peso de su Presupuesto. Sólo se reasignan internamente alrededor de 50 millones de pesos para garantizar que los partidos políticos cuenten con los recursos necesarios para pagar los salarios de sus trabajadores. — Martí Batres (@martibatres) May 26, 2022

¿Cuál es la trascendencia de la reforma?

Mientras los políticos de Morena afirman que la reforma hará que el IECM se apegue a la “austeridad republicana” promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los consejeros advierten sobre afectaciones a su trabajo, especialistas consideran que la manera en la que fueron aprobados los cambios representa un golpe a la autonomía del instituto y que esto puede replicarse en otras entidades del país.

“Lo grave de todo esto es que hacer modificaciones sin escuchar a la institución implicada, a la institución que se va a modificar, hacerlo sin tener un estudio, un análisis de para qué sirven esas áreas, qué es lo que hacen, cuánto cuestan, quiénes trabajan ahí, cuáles son los logros de esas áreas, me parece que es atentar contra la autonomía”, dijo Arturo Espinosa Silis, especialista y fundador de la consultora Strategia Electoral.

Para el consultor, este cambio al IECM puede derivar en elecciones de menor calidad y en que el instituto no tenga la misma capacidad para atender temas de los que actualmente se hacen cargo las áreas que desaparecerán, como la Unidad de Género y Derechos Humanos.

La semana pasada, las organizaciones Red de Mujeres en Plural y Aúna publicaron un pronunciamiento en el que señalaron que eliminar esta instancia del IECM sería “un retroceso”, porque se dejaría de contar con un área que promueva la perspectiva de género en todas las áreas y procesos a cargo de la institución.

Como ciudadanas organizadas, si bien entendemos la necesidad de que el erario se utilice eficientemente, nos preocupa el retroceso que esto supone para la igualdad sustantiva. Por ello, te invitamos a firmar el pronunciamiento 👉🏽 https://t.co/hdrIz3nvpa pic.twitter.com/4vvSWEzK7W — Aúna México (@AunaMexico) May 24, 2022

Más aún, Espinosa Silis consideró que la reforma al IECM abre la posibilidad de que líderes y diputados de Morena intenten hacer cambios similares en otros estados, donde su presencia en poderes legislativos locales ha ido creciendo.

“Ahora, seguramente van a querer replicar esto en varias entidades del país, bajo el mismo pretexto de la austeridad, y empezar a debilitar a la autoridad electoral”, señaló el consultor.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.