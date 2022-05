Lograr que la salud mental se cuide en comunidad exige recursos e infraestructura: expertos

Pensar que con los recursos que se destinan a la atención de la salud mental en el país —el 2% de todo el presupuesto en salud— se podrá cambiar el modelo de atención para transitar a un modelo en comunidad, que deje atrás el internamiento en hospitales psiquiátricos, el abandono y la estigmatización, es un error, alertaron expertos.

Este martes, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, defendió la decisión de desaparecer los hospitales psiquiátricos. Según las reformas aprobadas a la Ley General de Salud, estos lugares deben transformarse en hospitales generales, una medida que, según el secretario, es una decisión que se ha tomado progresivamente en distintos países.

“En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no solo es de México, es una decisión que progresivamente desde hace una década se ha tomado como una realidad, de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental, y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia”, sostuvo el funcionario.

Y si bien es cierto que la decisión de cuidar, procurar y tratar la salud mental desde la comunidad, en donde la familia tenga un papel activo, es el ideal al que se debe aspirar, los especialistas señalaron esto no será posible de la noche a la mañana, y menos cuando el artículo cuarto transitorio de la reforma aprobada indica que los gastos que se generen por la entrada en vigor de los cambios deberán costearse con el presupuesto que las dependencias tengan aprobado, porque no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes.

“Tiene que haber más recursos. ¿Para qué nos va a alcanzar con lo que hay? Quién sabe, pero no para algo de calidad ni lo que se merece nuestro país”, subrayó Bernardo Ng, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana.

En abril pasado, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, que buscan transformar los hospitales psiquiátricos en hospitales generales y que sus servicios se den en centros comunitarios.

Dar este paso, coincidieron los expertos, implica tiempo y recursos económicos porque no basta con un día decir “aquí puedes hospitalizar a un paciente con riesgo suicida o psicosis”, si no es un espacio apropiado para ello.

“Lo cual hace pensar que no van a poder hacer la implementación. Ahí el riesgo está en que, si no hay recursos monetarios para implementar la reforma, lo primero es que seguramente no pasará nada, que todo se quede en papel y no haya cambio, o que, y eso sí es peligroso, se recorten recursos a los hospitales psiquiátricos sin que haya verdaderamente un buen plan de implementación a nivel básico”, alertó la médico psiquiatra Deni Álvarez Icaza.

La atención a la salud mental de los mexicanos “requiere más dinero, no redistribuir el dinero y eso sí hay que decirlo”, insistió.

La presencia de psicólogos y psiquiatras en los hospitales generales —como también dijo Alcocer— será preponderante para este nuevo modelo de atención. Sin embargo, para que esto se cumpla será necesario hacer una capacitación masiva para formar recursos humanos a nivel comunitario, es decir, médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos que trabajan en el primer nivel de atención.

El doctor Ng recordó que la idea de desaparecer los hospitales psiquiátricos ha sido una aspiración que se ha tenido en muchos países desde la década de los 60.

“No es para que nos alarmemos, ni tampoco para cantar victoria de que ya se van a cerrar los hospitales psiquiátricos mañana. Hay algo, que de hecho es toda una ciencia, que se llama implementación, y ahí es donde vamos a ver si esta administración puede concretarlo”, consideró.

En Australia, por ejemplo, se tiene un modelo en el que de forma cotidiana enfermeros y psiquiatras acuden a las viviendas de los pacientes para dar seguimiento a su tratamiento. La virtud de este modelo es que los pacientes no se desarraigan de sus comunidades y se hace que permanezcan integrados en comunidad.

Si México aspira a un modelo en el que el internamiento sea el último recurso, de nueva cuenta, hay que destinar recursos para ese fin.

“Deben construirse de nuevos sistemas de atención domiciliarios, por ejemplo, las casas de medio tiempo que den atención comunitaria (…) la teoría no está equivocada, la gran duda es cómo piensan bajarlo en la implementación y si realmente se va a dar el dinero suficiente para realizarlo de forma correcta”, insistió Deni Álvarez Icaza, quien también es secretaria técnica del Comité técnico de atención a la salud mental de la UNAM.