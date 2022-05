En 2021, Sonora, Zacatecas y Nuevo León tuvieron los mayores retrocesos en el Índice de Paz

Sonora, Zacatecas y Nuevo León son las entidades mexicanas que en 2021 tuvieron los mayores retrocesos en el Índice de Paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con base en indicadores como los homicidios o los delitos cometidos con violencia.

La medición del IEP correspondiente al año pasado —publicada este martes— señala que, a nivel nacional, México tuvo una mejora considerada “leve”, con un progreso del 0.2%.

Según la organización civil, esto se debe a factores como una disminución en el homicidio, aunque este delito se mantiene en niveles altos y otros indicadores como la tasa de delitos cometidos con violencia empeoraron.

In 2021, peacefulness in Mexico improved by 0.2%.

