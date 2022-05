"No van a poder detenernos": AMLO anuncia acciones legales para que no proceda la suspensión del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará recursos legales para que no proceda la suspensión definitiva en tramo 5 Sur del Tren Maya.

“Vamos a acudir a otra instancia, o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros”, declaró.

Indicó que continuará con el proceso legal y como no es muy grande el tramo sobre el que el juez emitió la resolución, “aunque esté parada la obra ahora, vamos a reiniciar y recuperar tiempo”.

“No van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, de la gente, del pueblo, de la nación”, afirmó.

El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió el 30 de mayo la suspensión definitiva de las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, por lo que las máquinas que en marzo pasado empezaron a cortar árboles en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum deberán permanecer detenidas mientras se resuelve el juicio de amparo.

La demanda que dio origen a esta resolución fue interpuesta por un grupo de buzos y espeleólogos de cuevas y cenotes, con el acompañamiento legal de la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). En marzo pasado, ellos denunciaron que las constructoras del Tramo 5 del Tren Maya proyectan construir pasando por encima de cenotes, ríos subterráneos y sistemas de cuevas milenarios, sin contar con los estudios de impacto ambiental que exige la ley.

El juez expuso que la autorización de la obra “no cumple con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, mismo que debió obtenerse antes del inicio de las obras.

Al respecto, el mandatario aseguró que las obras de dicho tramo pudieron ejecutarse, debido al decreto que el Ejecutivo federal publicó en noviembre del año pasado en el que considera de interés y seguridad nacional, las obras de infraestructura que realiza su gobierno.

“Hay interpretaciones distintas, yo emití un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas para dar la información, la Suprema Corte lo declaró valido y ahora de acuerdo al criterio que se está aplicando no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos”.