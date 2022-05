En 45 de los 50 municipios con más homicidios, faltan internistas, cirujanos, anestesiólogos; médicos reclaman seguridad

En 45 de los 50 municipios que concentran casi el 40% de los asesinatos que a diario se cometen en México hay escasez de médicos especialistas, principalmente de internistas, cirujanos de urgencias, anestesiólogos, ginecólogos y pediatras. Es un déficit que el gobierno espera cubrir con la convocatoria de reclutamiento lanzada la semana pasada, aunque asociaciones de médicos consideran urgente que, a la par, se garanticen las condiciones de seguridad para quien llegue a trabajar ahí.

En total, según la información oficial, hay 13 mil 750 vacantes de médicos especialistas en México. Para intentar cubrir estos espacios, el pasado 24 de mayo se anunció la denominada Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, donde se detallan las plazas disponibles por estado, pero no por municipio.

Sin embargo, una revisión de Animal Político a la plataforma que habilitó el gobierno para los aspirantes sí permite identificar en cuáles localidades y hospitales hay vacantes de especialistas. Aunque no se puede identificar el número total de espacios por municipio, sí se desagrega en dónde hay lugares disponibles.

La revisión a dicha plataforma arroja que, en total, hay 948 municipios con algún déficit de médicos de 98 especialidades y subespecialidades. Y justamente entre esas localidades figuran los 45 municipios catalogados por la administración de Andrés Manuel López Obrador como prioritarios en su estrategia de seguridad, debido a su alta concentración de homicidios.

El municipio que está en primer lugar en número de asesinatos, de acuerdo con el informe de seguridad de abril de 2022 del gobierno, es Tijuana, Baja California. Ahí faltan especialistas en medicina interna —la especialidad con más vacantes en la convocatoria—, en el Hospital General Regional 20 del IMSS y en el Hospital General de Tijuana.

De hecho, este último tiene carencia de médicos en varias especialidades que están entre las de mayor número de vacantes en la convocatoria, como urgencias médico quirúrgicas, ginecología y obstetricia, cirugía general y anestesiología.

En agosto de 2021, asesinaron en Tijuana a María Fernanda Hernández Viera, cirujana dentista con dos postgrados y tres hijos pequeños. La acribillaron en su consultorio. Las alarmas se encendieron.

La presidenta del Colegio de Medicina General de Tijuana, Yessenia Espinoza García, señaló que las autoridades deben tomar con seriedad la problemática de inseguridad y violencia, que también afecta al resto de la población.

Espinoza García lamentó el asesinato de la médica dentista y declaró a medios locales que eso era un indicador de que la delincuencia estaba volteando a ver otra vez al gremio.

Ciudad Juárez, Chihuahua, es el segundo municipio de todo el país con más asesinatos. Ahí faltan médicos internistas en el Hospital General de Zona 6 y en el 35, del IMSS. También faltan especialistas en urgencias médico quirúrgicas. Y en Hospital 66, hay vacantes en pediatría.

El 21 de septiembre de 2021, en Ciudad Juárez, asesinaron al médico ortopedista Sergio Espejo Guasco mientras viajaba en su vehículo. Otra vez, el gremio alzó la voz para expresar alarma y pesar por el homicidio de su colega.

Alonso Ríos, presidente del consejo consultivo del Colegio de Médicos, dijo que como gremio sentían indignación y exigían a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del personal de salud.

En León, Guanajuato, el municipio que tiene la posición tres en mayor número de homicidios, el gobierno federal espera llenar vacantes de pediatría, en el Hospital de Gineco Obstetricia 48 del IMSS, donde también faltan especialistas en ese ramo. De urgencias médico quirúrgicas, hay vacantes para toda la delegación estatal del IMSS.

No se atiende por miedo

En Zamora, Michoacán, el municipio que está en la posición 10 en la lista de los que tienen más homicidios, los hospitales del IMSS-Bienestar de Villamar y el General del Insabi tienen carencia de especialistas en medicina interna, urgencias médico quirúrgicas, pediatría, ginecología y obstetricia y anestesiología, entre otras.

Michoacán es desde hace años un estado donde ser personal de salud es un reto de seguridad. ‘Alicia’ —quien pidió ser citada con un pseudónimo— está haciendo su pasantía en un municipio del estado. Atiende pacientes en una clínica de una comunidad entre semana y los fines debe ir a otra a tres minutos de la cabecera municipal.

En febrero pasado, un sábado, cuando estaba en la clínica de los fines de semana, vieron salir humo justo en la cabecera municipal. También escucharon balazos. “Vimos pasar grupos de tres o cuatro patrullas en ambos sentidos de la calle. Las detonaciones duraron más de 10 minutos. Después cesaron. Y luego volvieron a empezar. Hubo como tres ataques al mismo tiempo en la zona”, dice.

La pasante asegura que, aunque los medios solo reportaron que se habían quemado casas, lo cierto es que en esos ataques de febrero el crimen organizado asesinó y levantó a familias completas.

“Yo estaba acompañada en el centro de salud solo de la pasante de enfermería y de una persona de la farmacia. Llamamos al director de la clínica y no nos respondió. Decidimos encerrarnos. Al rato empezaron a tocar personas heridas para que las atendiéramos. Nos escondimos, para que creyeran que no había nadie y decidimos no abrir. Ni tenemos insumos para atender heridos, así que se iban a enojar más o quién sabe de qué grupo serían y al rato los rivales vienen a rematarlos o por nosotros”, cuenta.

‘Alicia’ dice que reportaron el hecho al director del centro de salud, a la jurisdicción sanitaria y a enseñanza estatal. “Nos dijeron que en cualquier lado llega gente baleada y que si no teníamos una amenaza directa de muerte no nos iban a cambiar, porque además, inseguridad hay en todos lados o que nos podían mandar más lejos y sería peor. Esa fue la respuesta que obtuvimos”.

La pasante tuvo que insistir y meter muchos oficios ante diferentes instancias para que al menos le permitieran dejar las guardias de fin de semana. Lo mismo le pasó a una de sus compañeras en otro municipio de Michoacán.

‘Martha’, otra médica en servicio social —de quien también se omite su nombre real—, ha vivido una situación muy similar en Michoacán. Cuenta que a una de las pasantes de enfermería, una noche, cuando se trasladaba a la guardia en el centro de salud, la interceptaron personas armadas. La interrogaron sobre a dónde iba y la retuvieron por varios minutos sin explicación alguna.

Otra de las médicas pasantes y un enfermero pasante de servicio social que estaban de guardia de fin de semana tuvieron que atender a dos personas que les aseguraron que habían sufrido un secuestro. Con temor a lo que pudiera pasar decidieron cerrar el centro de salud, mientras los atendían.

Todo eso se ha comunicado a las autoridades, dice ‘Martha’, pero el director del centro de salud decidió suspender solo las guardias nocturnas de fin de semana, aunque no solo hay balaceras y hechos delictivos durante sábado y domingo.

En la plataforma de vacantes no hay información sobre si se ofrece a los médicos plazas permanentes o por cuánto tiempo son los contratos, ni el sueldo que les pagarán.

Animal Político preguntó a tres médicos si estarían dispuestos a cambiar de entidad de residencia para tener un trabajo. Los tres señalaron que dependen de que les aseguren un trabajo estable, un buen sueldo y las condiciones adecuadas de seguridad y abastecimiento de insumos para poder ejercer su labor.

“Quiero trabajar, sí, pero tengo derecho, como cualquier trabajador, a decir ‘esta propuesta no me conviene’. No me voy a ir a plazas donde sé que te pueden asesinar o que te obligan a atender a integrantes del crimen organizado. Si el trabajo conlleva mi vida, no me iría”, asegura David Ibarra.

Los 5 municipios con más homicidios y sus vacantes en las especialidades con más oferta:

Tijuana, Baja California: Medicina interna, anestesiología, cirugía general, urgencias médico quirúrgicas. Ciudad Juárez, Chihuahua: Urgencias médico quirúrgicas, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna. León, Guanajuato: Ginecología y obstetricia, urgencias médico quirúrgicas, pediatría, anestesiología. Cajeme, Sonora: Anestesiología, pediatría, cirugía general, medicina interna, urgencias médico quirúrgicas. Guadalajara, Jalisco: Urgencias médico quirúrgicas, ginecología y obstetricia, anestesiología, pediatría.