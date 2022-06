PAN y PRD se enredan sobre la propuesta de 'Alito' de 'armar a las familias' ante inseguridad

El PAN y el PRD, aliados políticos y electorales del PRI en la coalición Va por México, emitieron posicionamientos contradictorios sobre la intención del dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, de impulsar una reforma que permita a la ciudadanía portar armas para, supuestamente, combatir la inseguridad ante la inacción del Estado.

A través de sus voceros, Animal Político buscó a los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, quienes forjaron la alianza con el PRI, para pedirles un posicionamiento sobre el plan de Moreno Cárdenas, que también busca que los elementos castrenses puedan llevarse sus armas de cargo a sus casas.

El presidente panista no atendió la solicitud, pero Zambrano tuvo posturas contradictorias. Anoche, consultado por este medio, dijo que si bien se analizará en el seno de Va por México, es una propuesta que refleja una preocupación de la sociedad.

“Es el punto de vista del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que habrá de comentarse en el seno de la coalición. Lo expresado por el PRI recoge una preocupación de importantes sectores de la sociedad ante la incapacidad del gobierno para enfrentar la inseguridad. El asunto debe abordarse con la mayor responsabilidad”, afirmó Zambrano.

Sin embargo, hoy en la mañana, en una entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio, cambió de posición y dijo que el PRD no coincide con la iniciativa y que ésta no se consultó con los partidos de Va por México.

“Este asunto ni siquiera lo hemos platicado en la coalición en las reuniones que hemos tenido los presidentes, por lo tanto, yo desconocía esta posibilidad de presentar la propuesta”, dijo Zambrano. “No la compartimos, en el PRD no creemos que esa vaya a ser la solución a un problema real que se ha agudizado en el país, que es la inseguridad que llega a límites insospechables (…) No estamos de acuerdo con eso y no vamos a acompañar una propuesta así”.

Lee: ¿Quiénes portan las armas en México?

El presidente perredista dijo que le tomaba por sorpresa que “Alito” Moreno haya hecho esa propuesta sobre acceso a armas.

“Por eso me sorprende este planteamiento que ayer se hizo público, no sabíamos que eso podía pasar, es la primera vez que escucho a alguien del PRI que plantee un motivo semejante”, expuso. “Si ellos insistieran y pusieran como condición que para mantener la alianza apoyáramos esa propuesta, diríamos que no podemos continuar, pero no lo hemos platicado ni discutido”.

PAN pide tiempo para analizar propuesta sobre armas

Por separado, la senadora del PAN Kenia López Rabadán, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, también evitó pronunciarse sobre la conveniencia de una propuesta como la de “Alito”.

En entrevista, la legisladora dijo que, en cuanto la iniciativa llegue al Congreso, se debe analizar de manera profunda, y para ello se tiene que convocar a expertos y a los propios ciudadanos.

“Primero hay que conocer el documento, la iniciativa, y es momento de hacer un análisis más allá de cualquier posición a priori, es necesario hacer un análisis de los pros y contras y de expertos en este tema, derecho comparado de países que han tomado esa decisión (de permitir la portación de armas), hay que ver cómo ha influido en positivo o negativo. Me parece que es necesario, primero, conocer la propuesta y, segundo, abrir una reflexión nacional”, refirió.

Aun cuando en Estados Unidos se reactivó el debate sobre la regulación de las armas tras el ataque en una escuela primaria en Uvalde, Texas, en el que murieron 19 menores y dos maestras, la legisladora insistió en que se deben tomar en cuenta las experiencias de los países en los que se permite la portación.

“Lo lamentable de esta etapa que el gobierno de Morena ha establecido es que, desafortunadamente, hoy uno de los mayores anhelos de los mexicanos (…) es tener seguridad, y qué lamentable que el Estado, que el gobierno, no pueda proporcionar esa seguridad.

“Para una iniciativa como esas me parece que lo primero sería conocer el documento, y lo segundo, entrar a un análisis nacional. Hay muchísima información en todo el mundo en donde podríamos saber qué está pasando, qué pasó con naciones que lo han implementado, si ha servido o no; yo creo que habremos de hilvanar mucho sobre un tema como estos”, reiteró.

Lee: Cómo los cárteles en México están usando armas no convencionales como si fueran ejércitos en guerra

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado insistió en que no podía decir si estaba de acuerdo o no con el plan de “Alito” anticipadamente sin conocer su “articulado”.

“Primero hay que conocer la propuesta, de qué está hablando, en qué circunstancias, en qué edades, bajo qué supuestos, hasta la autoridad tiene una Ley del Uso de la Fuerza. Primero hay que conocer el documento, no tengo claro ni siquiera cuál sería su articulado. No he tenido en mis manos la iniciativa; cuando la tenga, te podré decir si desde mi lógica es algo acompañable o no”, afirmó.

Voces críticas

Dentro del PRI, la única crítica al anuncio de “Alito” Moreno provino de parte de Dulce María Sauri, exdiputada y exdirigente nacional de dicho partido, quien expresó su rechazo “categórico” a la propuesta y demandó que el Estado cumpla su obligación fundamental de dar seguridad.

Rechazo categóricamente la propuesta de armar a las familias mexicanas.

Exijo que el Estado cumpla su obligación fundamental de cuidar a todas y todos. — Dulce María Sauri (@DulceSauri) June 29, 2022

Por su parte, el senador y exjefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera afirmó que no comparte la propuesta.

“Una sociedad pistolizada sólo puede conducir a la violencia”, declaró a este medio.