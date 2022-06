AMLO planea invitar a empresarios mexicanos a próxima reunión con Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la próxima reunión con el mandatario estadounidense, Joe Biden, espera tratar temas económicos y de inversión para controlar el flujo migratorio, y planea invitar a empresarios mexicanos.

“A ver si tenemos una reunión conjunta con empresarios mexicanos y estadunidenses. Eso fue lo que ayer acordamos. Ellos dijeron que querían estar y yo les dije que iba a proponerle al presidente Biden y que se invitara a empresarios estadunidenses”, dijo durante su conferencia matutina.

Ayer, López Obrador se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para abordar el tema de inversiones.

Sobre la reunión, dijo que los empresarios no le manifestaron ninguna preocupación, pero sí interés para que se abran “mesas para analizar las importaciones de gas”.

“Como saben, la CFE tiene gas excedente y se está procurando que se use ese gas, que se paga con dinero de todos los mexicanos, para no perjudicar a la CFE y no aumentar el precio de la luz, pero ellos también importan gas. Se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo”, dijo.

El mandatario destacó que también se habló sobre la manera de fortalecer la integración económica para apoyar más inversión extranjera.

Aunque aún no hay una fecha definida para la reunión, López Obrador informó que se prevé que sea después del 15 de julio.