AMLO rechaza ir a la Cumbre de las Américas; reclama a EU no invitar a todos los países del continente

Después de semanas de preguntas y jaloneos en torno a si asistiría o no a la Cumbre de las Américas que esta semana se realizará en Los Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que no acudirá al encuentro, en rechazo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de no invitar a todos los países del continente, en particular, a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

López Obrador hizo el anuncio durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, donde informó que quien irá en su representación será el canciller Marcelo Ebrard.

Lee: AMLO advierte a EU que si no invitan a todos los países, no irá a Cumbre de las Américas

“No voy porque no se invita a todos los países de América. Yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna soberanía”, dijo.

“No puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países, puede haber, pero es seguir con la vieja política de intervencionismo, falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”, insistió.

Dice @lopezobrador_ que la decisión de EU de no invitar a todos los países a la Cumbre es porque @JoeBiden "está sometido a fuertes presiones de republicanos extremistas y de algunos dirigentes de la comunidad cubana". Anuncia que irá en julio a la Casa Blanca. pic.twitter.com/rQ0AhADWqc — Animal Político (@Pajaropolitico) June 6, 2022

El presidente atribuyó la decisión del gobierno de Joe Biden de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a “presiones” de líderes políticos de su país.

“Hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes, del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio”, dijo.

López Obrador aseguró que, a pesar de la situación, tiene aprecio por Biden e incluso buscará reunirse con él en julio. El gobierno de Biden determinó no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque considera que sus regímenes son autoritarios y no respetan los derechos humanos.

En Los Ángeles, la Cumbre de las Américas está programada para realizarse del 6 al 10 de junio. En tanto, López Obrador anunció que esta semana irá a Oaxaca para revisar los trabajos para atender a las personas afectadas por ‘Agatha’, que tocó tierra como huracán y después se degradó a tormenta.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.