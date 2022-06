Nuevo audio de Alejandro Moreno revela cómo pagó dinero por fuera a Televisa para campañas y candidatos

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer un nuevo audio de Alejandro Moreno, líder del PRI, en donde se escucha que debe pagar millones de pesos por fuera para campañas de diversos candidatos.

En el audio se escucha a Moreno Cárdenas preguntarle a Hugo Gutiérrez, secretario de Finanzas del PRI, por qué le pagó a Bauer, un directivo de Televisa, en efectivo, a lo que su colaborador le responde que es para no dejar rastro.

“Le pagaste a Bauer en “cash”, ¿no?”

“Sí, jefe, pero es lo mejor que pudimos hacer, lo que pasa es que es dinero de campaña y no dejamos rastro si pago en efectivo… no sabía que no podía hacerlo, ¿hice mal?”

“Es que ya le pagaste en “cash”, está bien, yo pensé que le podías pagar porque él tiene a Televisa, él te puede facturar medios”, le dice Moreno.

Gutiérrez le dice que como es dinero de campaña, para no impactar a los candidatos, debe hacerse así.

“Sí, pero vamos a dejar un rastro, vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña y luego le iba a pagar otro concepto que le voy a cargar a los candidatos, porque es sobre dinero de campaña, entonces es mejor pagarlo por fuera”.

Hugo le explica que todo el dinero que salga del partido debe ser justificado, por lo que es mejor dar en efectivo.

Moreno Cárdenas asegura que a Bauer se le deben pagar 5 millones de pesos, pero que ya no pueden recibir dinero en efectivo, por lo que su colaborador le explica la razón de la operación.

En el nuevo "audio" que presentó @LaydaSansores se revela que @alitomorenoc, presidente del @PRI_Nacional, paga en efectivo temas que tiene que ver con "campañas electorales" y no se de la fiscalización de recursos que se deben presentar al @INEMexico pic.twitter.com/GgOVwlf1LM — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) June 29, 2022

Moreno le pregunta a su colaborador cómo puede pagarle el resto del dinero a Bauer, a lo que Hugo le dice que 700 mil los va cargar a la campaña y el resto en efectivo para “ya matar esa deuda”.

Moreno asegura que hablará con Bauer porque no quiere problemas. Posteriormente le explica a su colaborador que en Colima quieren un millón de pesos y en Campeche le pidieron cuatro millones.

En las últimas semanas, Layda Sansores ha dado a conocer diversos audios de Alejandro Moreno en donde exhibe los presuntos delitos que ha cometido el líder del PRI, desde una red de lavado de dinero, amenazar a periodistas y recibir dinero por parte de Cinépolis.